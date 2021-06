Grupo Liberal lança o Quick Trip, aplicativo de mobilidade urbana

O Grupo Liberal lança e coloca em operação para o público externo, nesta terça-feira (29), o aplicativo de mobilidade urbana Quick Trip, desenvolvido pela empresa. Além do preço mais em conta e o atendimento especializado propostos pelos gestores do app, no dia do lançamento serão disponibilizados mil cupons promocionais no valor de R$ 10. O aplicativo também será o meio de transporte oficial para deslocamento dos funcionários do Grupo.

Alguns funcionários utilizaram o Quick Trip durante um período experimental e aprovaram. Foi o caso da Wellyda Farias, jornalista da Rádio Liberal, que optou pelo app um dia que a corrida por outras empresas estava bem mais cara. “Mesmo na época não tendo tanto carro, não demorou nada a chegar, e eu vi a diferença do valor, ficou bem mais em conta”, comenta, lembrando que, uma segunda, fez uma simulação e o preço mais barato também chamou bastante a atenção.

Outro ponto positivo do aplicativo apontado por Wellyda foi o conforto e a limpeza do carro, além do som ambiente tranquilo e um motorista atento às suas necessidades. “Eu gostei muito, porque o atendimento foi bem adequado, a postura do motorista, sabe? Eu, geralmente, quando estou em viagens assim, estou saindo de um trabalho para o outro e acabo me concentrando mais nas minhas coisas, fico mexendo no celular e não gosto de ficar conversando muito, somente o necessário, e ele percebeu isso, foi bem legal. Certeza absoluta de que vou priorizar o aplicativo quando for pedir uma corrida”, ressaltou.

Motorista ganha mais

Para o diretor de Negócios e Inovação do Grupo, Sanchae Camatti, a expectativa é atender melhor os dois públicos envolvidos com a ferramenta: motorista e passageiro. A ideia do aplicativo é proporcionar melhores experiências para ambos, no caso do motorista, melhor remuneração e atendimento local, feito diretamente com a empresa, que tem sede em Belém, o que acaba refletindo em um serviço mais bem prestado ao usuário.

"Tendo um motorista mais próximo da gente, entregando para ele mais oportunidades, facilidades, benefícios, teremos um número igual ou maior que os concorrentes e isso impacta diretamente no usuário, que sempre busca um atendimento mais rápido, em um veículo bom, com um motorista mais bem treinado. Nossa expectativa é conseguir entregar algo que não é novo no mercado, mas com diferenciais para o motorista, para garantir o seu sustento, e para o passageiro, que é se locomover. Nosso interesse não é competir com os grandes players do mercado, mas sim pegar uma parcela do mercado que possa ser atendida de maneira eficiente e eficaz", explicou.

Segurança humanizada

De acordo com a gestora do aplicativo, Sol Corrêa, o último mês foi utilizado para cadastro dos motoristas, que tem outro diferencial: confiança de mercado. “O Grupo Liberal é uma empresa conhecida por nós, que inspira confiança, e o app vem nessa mesma pegada. Queremos oferecer um serviço qualificado e, por isso, vamos atuar na ajuda de qualificação profissional dos motoristas, disponibilizando cursos, por exemplo”, detalha.

Sol também destaca a importância da proximidade com o público para oferecer um serviço de qualidade, atentando para as particularidades de horário de maior trânsito, melhores trajetos para um determinado destino, além do já mencionado preço em conta, que ela afirma: será justo para o bolso do paraense.

“Sem falar na segurança maior, porque a nossa aprovação do motorista parceiro será feita de forma humanizada, não será um robô autorizando o motorista a rodar. Será verificado documento por documento, antecedentes criminais, ou seja, olhamos a base de dados, verificamos se aquele documento é verdadeiro. Outro diferencial é a opção de um contato de emergência, que pode durante todas as corridas acompanhar as informações da viagem”, enumera.

Opções de carro

A gerente do aplicativo explica que é possível deixar a opção de compartilhar os detalhes da corrida com esse contato sempre, e em todas as corridas as informações poderão ser acompanhadas por essa pessoa. A princípio, haverá duas opções de carro: basic, que são veículos hatch; e space, para garantir um transporte ainda mais confortável em veículos sedan, suv e outros com maior espaço. “Minha expectativa é iniciar a operação e poder trazer esses diferenciais para o nosso usuário, poder ouvir ele e entregar algo mais personalizado para ele”, resumiu Sol.

O aplicativo Quick Trip já está disponível para download nas plataformas digitais Android e IOS. Há canais de atendimento online – app, chat no site e email; e off-line – atendimento no escritório físico, localizado no Grupo Liberal (Romulo Maiorana, n° 2473). Mais informações podem ser obtidas no site do www.quicktrip.com.br.