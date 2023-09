Grupo Liberal lança canais de notícias no Whatsapp; veja como funciona

O Grupo Liberal estreia nesta semana seus novos canais de notícias no Whatsapp. A partir de agora, as pessoas poderão receber notícias, vídeos e fotos diretamente no seu Whatsapp. O conteúdo está segmentado por áreas de interesse, o que facilita o acesso e a divulgação de informações de qualidade e reforça o combate às notícias falsas dentro do Whatsapp.

"A expansão do Grupo Liberal para os canais de notícias do WhatsApp permite um alcance mais amplo, contato direto com o público e rápida disseminação de informações. Para nós, representa o avanço que sempre buscamos ao fazer jornalismo com responsabilidade e ética na distribuição de informações", destaca o head de Conteúdo, Felipe Melo.

O jornalista Felipe Melo acrescenta: "essa estratégia pode abrir oportunidades de novas parcerias, ajudar na luta contra as 'fake news' e fornecer importantes análises de desempenho para aprimorar a estratégia de notícias. E a confiança do nosso público está intrinsecamente ligada à qualidade e veracidade das notícias compartilhadas, desempenhando um papel fundamental na manutenção da integridade do Grupo Liberal e na construção de relacionamentos sólidos com os leitores e seguidores", complementa Melo.

Como participar do canal de O Liberal no Whatsapp

Na área “Atualizações” do seu Whatsapp (onde antes era a área “Status”), você encontra todos canais disponíveis. Conheça todos os canais de O Libera l disponíveis no final deste texto. Certifique-se de que o seu aplicativo esteja atualizado para ter acesso a esta funcionalidade.

Ao acessar o Canal de O Liberal, clique em “seguir” e não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber atualizações sempre que houver alguma novidade no Canal.

É importante frisar que as publicações dos Canais são feitas separadas das conversas pessoais em um feed na área “Atualizações”.

Como funciona

No canal, somente os administradores podem enviar mensagens. Os conteúdos podem ser compartilhados pelo público e as mensagens podem receber reações com emojis.

Os usuários receberão as notícias mais relevantes, assuntos em alta e informações urgentes. Porém, somente quem ativou a função do sininho receberá a notificação, por isso é importante acionar esta funcionalidade.

Quem já participa de uma das comunidades de notícias de O Liberal no Whatsapp

Os grupos e comunidades já existentes serão desativados , portanto, para continuar recebendo as notícias no seu Whatsapp, cadastre-se nos novos canais.

Os Canais do Whatsapp ainda aparecem indisponíveis para alguns usuários. Porém, a Meta (dona do Whatsapp) informou que aos poucos esta funcionalidade estará disponível para todos nas próximas semanas.

Confira os canais de notícias de O Liberal no Whatsapp

Últimas Notícias – O Liberal

Esportes – O Liberal

Oportunidades – O Liberal

Futebol e Loterias – O Liberal

Remo Notícias – O Liberal

Paysandu Notícias – O Liberal