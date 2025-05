Rendimento médio dos paraenses chega a R$ 2.202 no último ano

As famílias paraenses alcançaram um rendimento médio maior no último ano, saindo de R$ 2.155, em 2023, para R$ 2.202 no ano passado, um aumento de aproximadamente 2,18%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (8). Segundo o levantamento, a ampliação de beneficiários de programas sociais, como o bolsa família, e uma melhor distribuição de renda foram os fatores que influenciaram o novo desempenho.

No Pará, os principais rendimentos que colaboraram para esse aumento vieram de outras fontes, que não apenas o salário oficial. Esses rendimentos externos incluem, por exemplo, aposentadoria, pensão, aluguel, programas sociais de transferência de renda, entre outros similares.

Apesar dos números positivos no estado, a região Norte apresenta o menor percentual de renda média em comparação a todas as outras, com cerca de 59,5% da população, o equivalente a 11,4 milhões de pessoas, possuem rendimentos. Na região Sul o percentual é de 69,9%, o maior do país, seguido pelo sudeste (68,1%), centro-oeste (65,3%) e nordeste (63,4%). Mesmo os números do Pará, quando comparados ao da região, superam a média da região, com 60,2%, o que representa cerca de 5,4 milhões de pessoas com algum tipo de rendimento no estado.

Na série histórica do rendimento no estado, o ano de 2024 representou o maior percentual até então. O resultado vem sendo acompanhado de uma sequência de bons números nos três últimos anos, sendo 1.862 no ano de 2022 e 2.155, em 2023.

Programas sociais

A PNAD Contínua também identificou o desempenho do número de beneficiários em programas de assistência social entre os dois últimos. Esses programas são apontados como um dos responsáveis pelo aumento do rendimento médio e também cresceram entre em número de beneficiários nos lares paraenses. Segundo a pesquisa, os principais foram: bolsa família, BPC-LOAS e outros programas sociais.

Confira qual foi o aumento por benefício (2023-2024)

Bolsa Família: 36,8 - 38,2

BPC-LOAS: 6,9 - 7,0

Outros programas sociais: 1,3 - 3,7