Selos da Fé: leitores de O Liberal recebem imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Teve início nesta segunda-feira (25), o período de entrega das imagens de Nossa Senhora de Nazaré que são distribuídas aos leitores que participam da campanha “Selos da Fé”, do Grupo Liberal. Na ação, em comemoração ao Círio de Nazaré, os leitores que colecionaram os 15 selos disponibilizados no jornal impresso podem trocar a cartela por uma imagem exclusiva da Santa. A troca ocorrerá até a próxima sexta-feira (29), ou enquanto durarem os estoques.

Nesta edição do “Selos da Fé”, os leitores poderão realizar a troca e adquirir uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré de gesso dentro de um oratório em MDF feito e personalizado à mão. A grande novidade deste ano são os mantos, pois os leitores terão a opção de escolher entre as cores rosa, azul ou o tradicional manto branco. Eugênio Torres Queiroz de Souza, que é professor e leitor assíduo do O Liberal impresso, relata que aguardava o dia da troca com ansiedade.

“Religiosamente, todo o dia, eu recortava o selo, colava na cartela e ficava esperando. Tanto que o selo coringa ainda está em casa como brinde. Tudo isso tem um significado muito especial e eu já aguardava com ansiedade a chegada de um novo selo. Esse é o primeiro ano que coleciono e essa imagem vai viajar para Minas Gerais. Uma prima minha, que é irmã de Jesus (realiza serviços voluntários), vai para um lar de idosos, então vou presenteá-la para que ela leve essa santinha para lá”, conta.

Outra leitora que esteve na sede do Grupo Liberal para trocar os selos foi Graça Barreiros. A dona de Casa conta que acordou cedo para ser uma das primeiras a receber a Santa.

“Quando saiu a primeira vez e eu vi que ia ter esse brinde, avisei logo à minha filha que eu ia querer. Então ela falou com o senhor que traz o jornal, para ele não esquecer de deixar o meu todos os dias em casa. Hoje foi o último selo, o grande dia para buscar, e eu aproveitei para vim logo pegar a santinha aqui. Ano passado eu não soube que ia ter, se não tinha guardado os selos para vim aqui pegar também. Eu simplesmente amei, achei a coisa mais linda que ela vem dentro dessa caixinha. Vou deixar ela na minha casa, no meu quarto, pertinho de mim. Agora, todos os anos eu vou ficar atenta para guardar os selos e vim aqui buscar minha santa”, afirma.

Além das expectativas

Segundo o gerente de Mercado Leitor de O Liberal, Sérgio Oliveira, o número de leitores que participaram da campanha neste ano superou as expectativas.

“Chegamos às sete horas da manhã e já tinha uma fila de pessoas esperando para fazer essa troca. Até porquê a novidade deste ano foi esse oratório feito a mão. Com certeza absoluta a procura vai continuar sendo grande e as pessoas ainda têm ainda a oportunidade de vir hoje, amanhã, ou enquanto durarem os estoques. Hoje, inclusive, saiu mais uma cartela e um selo curinga para as pessoas que perderam alguma edição do jornal poderem completar a cartela. Sem dúvidas que o público está sendo muito maior”, declara.

Até quando pode realizar a troca?

Ao todo, foram distribuídos 15 selos na capa do jornal O Liberal. Quem colecionou e quer realizar a troca para adquirir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pode reunir todos os selos na cartela e mais um valor agregado de R$ 15,00. Depois, basta fazer a retirada da réplica na sede do Grupo Liberal, localizado na Avenida Romulo Maiorana, nº 2473, entre as travessas Alferes Costa e Perebebuí, no bairro do Marco. A troca ocorre de 8h às 13h e de 14h a 17h, até o dia 06 de outubro, ou enquanto durar o estoque.

