Círio 2023: artistas lançam canções que embalam os devotos da Virgem de Nazaré

O Círio de Nazaré é uma tradição popular fortemente marcada pela cultura. E a música é uma manifestação marcante da época, com vasto repertório cantado nas procissões ou na intimidade da casa dos fiéis. O repertório cresce espontaneamente a cada ano. Para 2023, algumas canções já foram lançadas em homenagem para essa época especial do ano na vida dos paraenses.

A cantora Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde, lançou o single de homenagem ao Círio de Nazaré, "Maria Passa na Frente"; a cantora Liah Soares lançou a música “Maria Vem” também em homenagem para a Rainha da Amazônia, além do cantor Manito que apresenta a música "Outubro com Fé” para reforçar as homenagens desse ano.

"Maria Passa na Frente”

A música "Maria Passa na Frente", foi construída com base na chegada da energia do Círio de Nazaré em Belém e no quanto a cidade muda diante das suas dinâmicas que antecedem a procissão, como as novenas, as orações, as ruas e casas decoradas, como Hellen Patrícia reflete ao explicar a inspiração para a sua música: "A música fala sobre a fé dos paraenses, essa energia de fé e devoção que toma conta da casa das pessoas. É uma forma de homenagear o Círio de Nazaré e agradecer por todas as bênçãos, trabalhos e conquistas. É uma música muito forte com o intuito de agradecer pela vida”, destacou. O single inédito vem acompanhado de um videoclipe que Hellen adianta que está especial e com uma produção emocionante.

“Maria Vem”

A cantora Liah Soares lançou a música “Maria Vem”. A artista mergulha na própria sensibilidade e na nobreza da missão de ser o farol de um sentimento de devotos a louvar às graças alcançadas pela intercessão de Maria.

Segundo a cantora, “eu já lancei algumas músicas para a Nossa Senhora e Nazaré e não é algo que eu planejo. A música simplesmente vem e foi o que aconteceu esse ano. Eu recebi a notícia de um projeto do Círio e naquele mesmo dia eu fui dormir e acordei com o refrão da minha música na cabeça. Porque eu sinto a presença de Maria na minha vida todo tempo. Então é uma inspiração toda para ela”, destacou.

“Outubro com Fé”

A música "Outubro com Fé", é um canto de louvação à Virgem de Nazaré composta pelo cantor paraense Ocimar Manito. “Eu quis tenta retratar em poucas linhas, sustentado pela melodia, o que é, o que foi e representou esse grande achado do caboclo Plácido José ao encontrar a imagem sagrada em um igarapé”, explicou o cantor.

O artista paraense ressaltou ainda que a música fala sobre esse grande achado que se transformou na maior manifestação religiosa do Brasil e que fez com que fosse erguida, no mesmo local, a suntuosa Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. “É também um canto de agradecimento por tudo de maravilhoso que acontece na vida das pessoas mediante a imensidão da fé, sobretudo dos ribeirinhos, que saem de suas localidades de barco, para participar do Círio de Nazaré”, concluiu.