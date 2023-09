Selos da Fé: imagem de Nossa Senhora de Nazaré poderá ser adquirida pelos leitores de O Liberal

Para muitos paraenses, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré já faz parte da decoração da casa. Em lares, feiras, mercados, veículos, escritórios, a representação física da “Nazinha”, como é carinhosamente apelidada, se faz presente para abençoar os fiéis durante todo o ano. Mas no período do Círio, a procura pelas réplicas da padroeira do Pará aumenta expressivamente.

Por isso e em comemoração ao 231º Círio de Nazaré, o Grupo Liberal lança mais uma edição do “Selos da Fé”, onde os leitores poderão, a partir de uma dinâmica de troca, adquirir uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré de gesso dentro de um oratório em MDF feito e personalizado à mão. A campanha, de edição limitada, inicia no dia 10 de setembro, quando uma edição especial do jornal impresso será veiculada com uma cartela na capa do noticiário, que os leitores utilizarão para colecionar os selos até completar um total de 15 e trocá-los por uma imagem exclusiva da Santa.

Como faço para ganhar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré?

A partir do início da promoção até o dia 24 de setembro o jornal impresso virá com um selo que deverá ser recortado e colado na cartela, onde também devem estar contidos os dados pessoais do colecionador. Ao todo, serão distribuídos 15 selos na capa do jornal O Liberal. Para adquirir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é necessário reunir os 15 selos e mais um valor agregado de R$ 15,00.

Após o preenchimento da cartela, os leitores poderão retirar a réplica na sede do Grupo Liberal, localizado na Avenida Romulo Maiorana, nº 2473, entre as travessas Alferes Costa e Perebebuí, no bairro do Marco. Com os requisitos em mãos, os leitores poderão efetuar a troca no período de 25 de setembro a 06 de outubro, ou enquanto durar o estoque.

Perdi um selo, o que eu faço?

Se você perder um selo ou não conseguir comprar uma das edições especiais, não se preocupe, pois ainda poderá participar da campanha. No dia 25 de setembro será encartada novamente no jornal impresso a cartela mais um “selo curinga”, que poderá ser usado para substituir qualquer um dos selos perdidos, aumentando as chances de troca do leitor.

Caso o leitor perca uma das edições especiais, é possível comprá-la, sob valor de capa da edição, na sede do Grupo Liberal, e completar os selos que faltam para o preenchimento da cartela.

Ação aproxima o Grupo Liberal com os leitores

Promovida pelos setores de Marketing e Mercado Leitor do Grupo O Liberal, a promoção “Selos da Fé” intensifica a relação do jornal com os leitores. O gerente de Marketing e Projetos do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira, explica que a ação foi pensada como forma de aproximar o veículo do público por meio de um sentimento que ultrapassa a relação meramente comercial e une toda a população paraense em torno da inexplicável força da fé, traduzida em múltiplas manifestações no mês de outubro, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

Aurélio Oliveira, gerente de Marketing e Projetos do Grupo Liberal (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

“O Círio é o Natal dos paraenses, como as pessoas costumam dizer. Então, tem uma representatividade e uma história muito profunda com cada um de nós. Isso aproxima cada vez mais o Grupo Liberal não apenas dos seus leitores, como da população de maneira geral, por também fazer parte do dia a dia deles”, reforça Aurélio.

“A ação vem cumprir uma tradição do Grupo Liberal, de estar cada vez mais próximo dos seus leitores, e o Círio de Nazaré é um momento muito importante para a vida dos paraenses, por toda a fé e devoção desse povo a Nossa Senhora. Então, é mais um ano em que a gente vai oferecer uma ação especial”, completa o gerente de Marketing e Projetos do Grupo Liberal.

O gerente do Mercado Leitor do Grupo Liberal, Sérgio Oliveira, acrescenta que a ação deste ano é diferente, pois a imagem de Nossa Senhora vêm dentro de um oratório, produzido de forma artesanal e personalizada.

Sérgio Oliveira, gerente do Mercado Leitor do Grupo Liberal, com um exemplar da imagem de Nossa Senhora de Nazaré que será entregue aos leitores de O Liberal como parte da promoção 'Selos da Fé' (Cristino Martins / O Liberal)

“A diferença desta ação para as feitas nos anos anteriores é que, além de os leitores e assinantes de O Liberal retirarem a ‘santinha’ feita de gesso com mantos variados, eles também terão a oportunidade de levar um oratório exclusivo, que foi feito exclusivamente para essa promoção”, explica Sérgio. “É uma peça única, muito delicada, e é uma forma de a gente agraciar e, sobretudo, agradecer pela fidelidade dos nossos consumidores, tanto assinantes quanto leitores em geral”, complementa o gerente do Mercado Leitor do Grupo Liberal.

