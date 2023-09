Imagem Peregrina visita sede do Grupo Liberal e é saudada por dirigentes e funcionários

O tema do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2023 - "Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho" - foi reafirmado na tarde desta terça-feira (19), quando a Imagem Peregrina da santa padroeira dos paraenses visitou a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Isso porque a oportunidade de estar diante da imagem da santa emocionou a dirigentes e funcionários dos jornais O Liberal, Jornal Amazônia, Rádio Liberal e Portal oliberal.com, renovando a fé nestes dias que antecedem o Círio de Nazaré 2023, a transcorrer no segundo domingo de outubro (8/10). "Este momento é o Círio do Grupo Liberal", destacou Rose Maiorana, diretora comercial da empresa, emocionada com a visita.

Eram 17h02, quando integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e da Guarda de Nazaré chegaram com a Imagem Peregrina à sede do Grupo Liberal. À frente da comitiva esteve o casal Sandoval e Adriana Ferreira, da Diretoria de Patrimônio da DFN.

Acolhimento

A Imagem Peregrina foi recebida e acolhida por Rose Maiorana (diretora comercial), Ângela Maiorana (diretora de Produção da TV Liberal) e Rosângela Maiorana (vice-presidente), sob aplausos das pessoas presentes. Elas conduziram a imagem no Hall de Entrada diante de funcionários do Grupo Liberal, ou seja, dos dois jornais impressos e do Portal oliberal.com. Foram, então, feitas filmagens e fotos da Imagem Peregrina, no espaço todo decorado com motivos do Círio de Nazaré, ou seja, com fitas gigantes de Nazaré, imagens da santa e balões, em um verdadeiro oratório em louvor à Rainha da Amazônia.

Imagem Peregrina encanta devotos no Grupo Liberal (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Expectativa e fé

"A gente espera por esse momento todo o ano, fica nessa ansiedade pela chegada da Santinha, porque é um dos momentos que mais a gente nos recorda a presença do papai e da mamãe (Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal, e Lucidéa Maiorana, presidente, respectivamente), principalmente, do papai que já faleceu, mas a presença dele sempre está aqui. A gente arruma a casa, tipo festa mesmo, para recebermos a Santinha com todo o amor, todo o carinho, com toda a fé. É o Círio do Grupo", afirmou Rose Maiorana.

Como pedido à Nossa Senhora de Nazaré, neste dia tão especial, Rose Maiorana pede fé, discernimento, "que a gente cada vez mais cresça juntos, todos nós". Para Ângela Maiorana, diretora de Produção da TV Liberal, "a visita da Imagem Peregrina é agradecimento puro, é a bênção que Nossa Senhora dá a nossa família, a nossa empresa, sou muito grata à Nossa Senhora de Nazaré por tudo".

O presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Mairona, considerou que "é sempre emocionante receber a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, aqui, no Grupo Liberal, por todo sentimento de paz e amor que a presença de Maria nos proporciona, nessa caminhada de fé".

A expressão "o Círio é o Natal dos paraenses" foi cunhada por Romulo Maiorana, para demonstrar o que essa festa religiosa representava para ele, como relembrou a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana.

"É sempre uma emoção muito grande recebe a Imagem aqui, porque isso faz lembrar que o Círio é o Natal dos paraenses. Nem todo mundo sabe mas essa expressão foi criada pelo nosso pai, para simbolizar o quanto era importante para ele o Círio. O Círio é o Natal realmente dos paraenses, que mostra o quanto a gente considera esse momento, o quanto é importante Nossa Senhora de Nazaré para os paraenses; então, tê-la aqui, dentro do Grupo Liberal, é de uma felicidade muito grande", destacou Rosângela.

Já o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, pontuou que "a presença de Nossa Senhora, independente de qualquer credo, é uma presença que ilumina, que nos estimula em qualquer ambiente, seja no trabalho, no ambiente familiar, e a grande comunidade que forma o Círio de Nazaré nos anima a esse espírito de unidade". "E aqui, no Grupo Liberal, não seria diferente, com essa presença de tanto respeito, de tanta devoção dos funcionários, e isso só nos faz animar a caminhar cada vez mais juntos", completou.

Encontro

A visita da Imagem Peregrina a uma empresa de comunicação indica a proximidade de Deus também com esse tipo de instituições. "A chegada da imagem de Nossa Senhora a essa grande empresa quer revelar que também a comunicação ir ao encontro dos outros e não os outros que venham ao encontro da gente; uma verdadeira comunicação que vai, que se abre, que sai de si mesmo e vai ao encontro dos outros", destacou.

A partir da passagem bíblica do casamento de Caná da Galiléia, quando Maria auxilia Jesus a atender os convidados transformando água em vinho, padre Cláudio exortou os presentes a seguirem o exemplo de Maria. "Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser" ", como está dito em João (2,1-11).

"Esse trecho nos mostra como Maria nos ensina confiar totalmente em Jesus; acreditamos em Jesus, mas, às vezes, acreditamos mais em nós mesmos, e Maria nos diz que tem que acreditar cegamente em Jesus, ele que vai nos abrir os horizontes, que nos ensina a compreender melhor a vida, que nos ajuda a resolver a nossa vida". Maria, ao saber que receberia Jesus, tratou de ajudar a prima Isabel, então grávida, e assim deve ser a comunicação entre as pessoas, como assinalou padre Cláudio Pighin.

Padre Cláudio Pighin ressalta o exemplo de Nossa Senhora (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A Santa Missa celebrada no Hall de Entrada emocionou diversas pessoas presentes. "É uma emoção imensa estar aqui, chega a nos fazer chorar", disse Maria do Carmo Pamplona, moradora do bairro do Telégrafo e assinante de O Liberal há mais de 15 anos. "Este ano, está ainda mais bonito, vocês arrasaram na decoração", declarou Joana Barbosa, 78 anos de idade, moradora do bairro do Marco.

O auxiliar comercial do Grupo Liberal, João Batista Santiago Teixeira, com 29 anos de empresa, declarou que "essa visita é a coisa mais importante do ano, porque é um momento muito aguardado, em que a gente se confraterniza, o Círio é de fato o Natal dos paraenses".