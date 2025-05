Endividamento entre famílias paraenses cai 8,5% em abril, diz Fecomércio.

A inadimplência no Pará registrou queda em abril de 2025, de acordo com a nova edição da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Fecomércio-PA. Mesmo com a melhora, o número de famílias com dívidas ainda é alto: 68,6% dos lares paraenses seguem endividados.

O índice caiu 8,5 pontos percentuais em relação a março, quando 77,1% das famílias estavam endividadas. Em comparação com abril de 2024, a redução também é expressiva — naquela época, o índice era de 78,5%.

Dívidas em atraso também diminuem

A boa notícia é que o percentual de famílias com contas em atraso também caiu: de 28,6% em março para 22,5% em abril. Além disso, caiu de 12,2% para 7,1% o número de lares que declararam não ter condições de pagar o que devem.

Apesar da redução, os números ainda retratam um cenário de preocupação, especialmente entre as famílias de baixa renda, que enfrentam mais dificuldade para manter as contas em dia.

Famílias passam mais da metade do ano pagando dívidas

Segundo a pesquisa, quem está com dívidas no Pará leva em média 64 dias para regularizar os débitos. Ou seja, as contas atrasadas ficam acumuladas por mais de dois meses. Já o tempo médio com algum tipo de dívida ativa, mesmo que em dia, é de 6 a 7 meses — o que mostra que muitas famílias passam boa parte do ano apenas quitando compras parceladas ou financiamentos antigos.

Comprometimento da renda com dívidas sobe

O estudo revela que 32,6% da renda mensal das famílias paraenses está comprometida com o pagamento de dívidas. No grupo de renda mais alta, com ganhos superiores a 10 salários mínimos, esse percentual chega a 35,4%. Em abril do ano passado, a média era de 30,2%.

Quase 70% das famílias usam entre 11% e 50% da renda só para quitar dívidas, como cartão de crédito, carnês de loja ou financiamentos. E quase uma em cada cinco famílias gasta mais da metade do que ganha apenas com dívidas, o que reduz a margem para gastos essenciais.

Cartão de crédito lidera entre os tipos de dívida

O cartão de crédito segue como o principal tipo de endividamento no Pará, presente em 79,6% dos lares com dívidas. Em segundo lugar vêm os carnês de loja (20,6%), seguidos pelo crédito consignado (10,7%).

Entre os inadimplentes, quase metade já acumula mais de 90 dias de atraso no pagamento. E, novamente, os grupos de menor renda são os mais impactados pelos atrasos e pelo comprometimento excessivo da renda.