Quitar dívidas é uso mais indicado para o décimo terceiro salário; veja dicas

O pagamento do décimo terceiro salário, cujo prazo se encerra na próxima quarta-feira (20), vai ajudar boa parte dos trabalhadores a quitar dívidas. É o que aponta uma pesquisa da Serasa, que diz que quatro em cada 10 brasileiros pretendem utilizar o benefício para esses pagamentos. Isso porque a inadimplência segue em alta - no Pará, ainda segundo a entidade, cerca de 2,5 milhões de pessoas estão comprometidas com contas em atraso.

Para o economista Valfredo de Farias, limpar o nome com o dinheiro extra é o mais indicado. Antes mesmo de comprar qualquer item, o consumidor deve pagar suas dívidas para evitar juros altos e possíveis transtornos, segundo ele. “O primeiro passo é entender o que está devendo e para quem, e a partir dali tentar renegociar essas dívidas”, aponta.

Valfredo explica ainda que as compras por impulso são as maiores causas de inadimplência hoje, geralmente no cartão de crédito. “Tem que ter uma cabeça muito boa na hora de comprar, porque muita gente vai no impulso mesmo, conheço gente que tem até compulsão por comprar. Os grandes endividadores são justamente esses: cartão de crédito e crediário de loja. As pessoas têm que, de fato, se planejar, ver se aquela parcela junto com as outras parcelas que geralmente existem cabem no orçamento familiar e se não vai dar muita dor de cabeça para pagar isso”, opina o especialista.

No Pará, o maior volume de dívidas é do setor de bancos e cartões (31,21%), de acordo com a Serasa, seguido do varejo (19,15%) e financeira (16,20%). Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes no Pará têm entre 26 e 40 anos (36,1%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (33,8%), maiores de 60 anos (15,5%) e pessoas com até 25 anos (14,6%).

Porgrama Desenrola é oportunidade

Para auxiliar os consumidores em situação de inadimplência, o governo federal criou o programa Desenrola, que oferece uma oportunidade para sair da inadimplência. E a Serasa está realizando até o dia 22 desta mês a segunda fase do Feirão Limpa Nome, para quitação de dívidas por até R$ 100. No Pará, mais de 3,7 milhões de consumidores podem se beneficiar com a ação. Só em novembro, foram 142,7 mil negociações firmadas no Estado, que somaram R$ 369,4 milhões.

Nesta fase, o atendimento está sendo realizado de forma online e nas agências dos Correios. Estão disponíveis para negociação as dívidas negativadas, que são aquelas contas inscritas nos cadastros de inadimplência de birôs de crédito, e dívidas atrasadas, que são os débitos que não negativam mais o consumidor, porém continuam existindo com a empresa credora. Confira mais detalhes no infográfico.

2024: organização é a palavra-chave

Com a chegada do novo ano, a organização é a palavra-chave, já que muitas pessoas precisam se preocupar com a compra de material escolar, pagamento de tributos e matrículas. De acordo com o levantamento da Serasa, 78% dos trabalhadores brasileiros afirmam que pretendem gastar o valor total ou parte da gratificação e, atrás do motivo mais popular, que é quitar dívidas (40%), aparecem o pagamento de contas básicas (24%) e os gastos de início de ano (16%), como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Entre os consumidores, 77% dizem que querem guardar integralmente ou parte do 13º. Deles, 29% pretendem usar o salário para criar um fundo de emergência. Outros destinos populares, apontados no estudo, são reservas para investimentos (28%), poupança (19%), compra de carro (12%) e compra da casa própria (12%). Mas seis em cada 10 brasileiros ainda afirmam que nunca conseguem guardar integralmente o valor do 13º salário.

Sem o planejamento financeiro, de acordo com o economista, fica mais complicado prever o que vem pela frente. “As pessoas só vão se ligar no que tem para pagar quando chega a fatura. E o ideal é fazer um planejamento prévio, então agora, em dezembro, já começar a colocar no papel tudo que provavelmente vai ter que ser pago no mês seguinte, e a partir dali começar a se planejar”, orienta. No caso de quem não tem dívidas em aberto, é interessante guardar o décimo terceiro para os gastos de janeiro, diz Valfredo.

Feirão de descontos:

Veja como saber se tem direito a participar:

Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular, digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras já aparecerão na tela.

Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas.

Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do PIX, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o PIX, clique em “Copiar chave PIX” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Fonte: Serasa