Governo do Pará muda tributação do ICMS sobre combustíveis; veja como fica

A mudança na tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis no Pará, que passará a ser monofásica, deve impactar o bolso do consumidor de maneira negativa. Segundo o Sindicombustíveis-PA, é possível que o preço do produto fique mais alto, como pontua o advogado da entidade, Pietro Gasparetto. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

"Com o início da vigência, que será em 1º de abril de 2023, ocorrerá, na prática, um aumento de carga tributária. Isto porque, hoje, a base de cálculo do imposto é o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF), praticado de acordo com o preço médio do combustível nos últimos 60 meses, que, atualmente, corresponde a R$ 0,76, ou seja, R$ 0,18 a menos do que a nova carga", diz o representante do Sindicombustíveis. Como não haverá mais distinção de alíquotas entre os Estados para o combustível, será cobrado o montante de R$ 0,9456 em qualquer local do país, no caso do diesel, afirma Gasparetto.

Regime

A alteração na tributação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado de quinta-feira (29), por meio do decreto nº 2.854. De acordo com o texto, assinado pelo governador Helder Barbalho, enquanto vigorar o Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, celebrado entre os Estados e o Distrito Federal em substituição ao regime normal de incidência plurifásica, as regras do novo decreto estarão em vigor. Elas valem apenas para as operações com diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive o derivado do gás natural.

Com a tributação monofásica, o objetivo é facilitar a fiscalização de algumas empresas. O advogado do Sindicombustíveis-PA, Pietro Gasparetto, explica que, nesta forma de tributação, o imposto incide uma única vez e será recolhido pelo importador ou produtor na ocasião da saída do produto do seu estabelecimento. "Portanto, o ICMS incidirá apenas uma vez, ainda que as operações se iniciem no exterior, para o diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo. O decreto estadual apenas está adotando as previsões constantes da Lei Complementar 192/2022 e ratificando o Convênio ICMS 199/2022 do Confaz", afirma.

Segundo ele, para estes combustíveis, as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional e serão específicas por unidade de medida: litro. "No caso do diesel, as alíquotas foram fixadas no valor de R$ 0,9456, unificado nacionalmente. A alteração se refere apenas ao diesel e GLP". Apesar do possível encarecimento ao consumidor, o lado positivo é justamente não haver distinção de alíquotas entre os Estados para os combustíveis.

Decreto

De acordo com a publicação do governo estadual, as regras são as seguintes:

nas operações com óleo diesel A (combustível puro) ou GLP, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;

nas operações interestaduais com biodiesel (B100) ou gás liquefeito de gás natural (GLGN), destinadas a não contribuinte, o imposto caberá à Unidade Federativa (UF) de origem;

nas operações interestaduais com B100 ou GLGN, entre contribuintes, o imposto será repartido entre a UF de origem e a UF de destino;

na operação com óleo diesel B (combustível obtido da mistura de combustível puro com biodiesel), o imposto da parcela de óleo diesel A, contido na mistura, caberá à UF onde ocorrer o consumo, e o imposto da parcela do B100 contido na mistura será repartido entre a UF de origem e a UF de destino;

nas operações com GLP/GLGN, entre contribuintes, o imposto da parcela de GLP contido na mistura caberá a UF onde ocorrer o consumo e o imposto da parcela de GLGN contido na mistura será repartido entre as UF de origem e de destino.

Além disso, o decreto impõe que são contribuintes do ICMS:

o produtor nacional de biocombustíveis; a refinaria de petróleo e suas bases; a central de matéria-prima petroquímica (CPQ); a unidade de processamento de gás natural ou estabelecimento produtor e industrial a ele equiparado, definido e autorizado por órgão​ ​federal competente (UPGN); o formulador de combustíveis; e o importador.

E o disposto no texto também se aplica ao distribuidor de combustíveis em suas operações como importador.