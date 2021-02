Governo do Estado se posiciona sobre manifestações de caminhoneiros

Em dia de manifestação de caminhoneiros, que fecharam vias em protesto contra o aumento dos combustíveis, e de motoristas de aplicativos, que reivindicam redução do ICMS, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) divulgou nota esclarecendo que o reajuste no preço do combustível é de responsabilidade exclusiva do governo federal e da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A nota afirma que o Pará apenas aplica o preço determinado pela Petrobrás.

“Sobre a questão do ICMS, não houve aumento do imposto estadual. Enquanto isto, a Petrobrás e ANP - ambos vinculados ao governo federal - aumentaram em quase 35% o valor da gasolina, na refinaria. O governo do Estado é solidário à população penalizada com os altos preços dos combustíveis”, diz a nota.