Motoristas de aplicativo tentam reunião no Palácio do Governo

Mais de 300 motoristas de aplicativo de transporte se reuniram em uma mobilização na manhã desta segunda-feira (22), em frente ao Palácio do Governo, na avenida Almirante Barroso.

A intenção do grupo era ter um diálogo com o governador Helder Barbalho, para negociar a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na gasolina e no gás de cozinha.

Repórter Liberal conversa com motorista de aplicativo sobre o movimento:

Os trabalhadores ressaltaram que a manifestação nada tinha a ver com o outro grupo que fechou a BR-316 ao amanhecer, onde houve a queima de pneus e tráfego intenso.

O motorista Fernando Augusto, que trabalha em corridas por aplicativo e faz parte da organização do movimento, disse que já foi criada uma comissão para tratar do assunto com o governo do Estado. Ele garantiu que assim que o governador recebesse o grupo, eles se dispersariam do local. “O que motivou nossa mobilização foi a série de aumentos nos preços de combustíveis, já está uma situação fora do controle, e ainda não tivemos contato com o governador. Estamos cumprindo o que prometemos, tudo pacífico, sem confusão”, afirmou.