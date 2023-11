Governo destina R$ 400 milhões para auxílio a pescadores e apoio à agricultura familiar no Norte

O governo federal anunciou a abertura de crédito extraordinário de R$ 400 milhões para assistência à população da região Norte afetada pela seca, que tem provocado desabastecimento de comida e água, prejuízos à navegação e impactos na economia. Duas medidas provisórias (MPs) garantindo o recurso foram editadas presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicadas Diário Oficial da União (DOU).

Desse valor, R$ 300 milhões será direcionado ao Ministério da Previdência Social (MPS), para pagamento do auxílio emergencial previsto em outra MP (1192/23), que instituiu o auxílio extraordinário de R$ 2.640 a pescadores profissionais artesanais beneficiários do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro Defeso) cadastrados em municípios da região.

No caso do Pará, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou ao Grupo Liberal que a estimativa é que 33.260 pescadores sejam contemplados com o auxílio. O Poder Executivo Federal reconheceu situação de emergência decorrente da seca ou de estiagem em vinte municípios paraenses. São eles:

Alenquer

Almeirim

Aveiro

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Curuá

Faro

Itaituba

Jacareacanga

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oriximiná

Pacajá

Porto de Moz

Prainha

Rurópolis

Santarém

Terra Santa

O restante do recurso - R$ 100 milhões - vai para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Segundo o governo federal, o valor será destinado à aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional das famílias afetadas, além de apoiar as atividades econômicas rurais locais.