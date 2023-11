Pescadores de 20 municípios do Pará vão receber auxílio extraordinário de R$ 2.640; veja quais são

O governo federal anunciou o pagamento de um auxílio extraordinário no valor de R$ 2.640 para pescadores artesanais afetados pela seca na região Norte. A medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) instituindo o benefício foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira (1º) e abrange 94 municípios em situação de emergência decorrente de estiagem reconhecida pelo Poder Executivo Federal, sendo que 20 desses municípios ficam no Pará.

O Grupo Liberal procurou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que divulgou a informação, e os ministérios da Pesca e Aquicultura e da Previdência Social, para saber o número de trabalhadores que podem receber o auxílio nesses municípios paraenses contemplados pela MP. A reportagem aguarda um retorno dos órgãos.

Conforme informações divulgadas pelo governo federal, terão direito ao auxílio pescadores artesanais beneficiários do Seguro Defeso cadastrados nos municípios da região Norte em situação de emergência decorrente de estiagem reconhecida pelo Poder Executivo Federal. Até mesmo trabalhadores titulares de benefícios assistenciais ou previdenciários ou de outro benefício de qualquer natureza terão direito ao recurso.

O pagamento será em parcela única. Os ministérios da Pesca e Aquicultura e da Previdência Social vão regulamentar a medida e definir os procedimentos necessários para a liberação do auxílio.

Veja os municípios do Pará em situação de emergência decorrente da seca ou de estiagem reconhecida pelo Poder Executivo Federal.

Alenquer

Almeirim

Aveiro

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Curuá

Faro

Itaituba

Jacareacanga

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oriximiná

Pacajá

Porto de Moz

Prainha

Rurópolis

Santarém

Terra Santa