Governador Helder Barbalho vai se reunir com investidores internacionais em Zurique, na Suíça

Participando do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o governador do Pará, Helder Barbalho, irá se reunir, nesta terça-feira (24), com investidores que desejam conhecer as ações que o Estado vem realizando na Amazônia. O encontro será Universidade de Zurique.

“Logo mais teremos uma importante reunião com diversos executivos de empresas que desejam conhecer as ações e oportunidades que estamos realizando em nosso Estado, na Amazônia, com oportunidades de bioeconomia, desenvolvimento sustentável, investimentos para gerar emprego, gerar renda para a nossa população”, declarou o governador, em suas redes sociais.

Helder Barbalho informou que serão apresentadas as ações de comando e controle, e fiscalização ao desmatamento ilegal. O governador também vai apresentar o plano Amazônia Agora e o Plano Estadual de Bioeconomia. “Além das ações diversas que demonstram segurança jurídica, o ambiente de negócios oportuno para que nosso estado possa se desenvolver neste novo modelo de economia sustentável, de desenvolvimento olhando para as pessoas que moram na nossa região, com a compatibilização da floresta em pé”, completou.