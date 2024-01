GM anuncia novo ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões no Brasil, com foco em modelos elétricos

A General Motors (GM) revelou seu novo ciclo de investimentos para as operações no Brasil, com um aporte inicial de R$ 7 bilhões até 2028. Fábio Rua, vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicações e ESG da GM para América do Sul, destacou que esse valor corresponde apenas à primeira fase, e a montadora pode anunciar mais investimentos se observar uma aceleração do mercado.

A estratégia da GM está centrada em mobilidade sustentável, incluindo o lançamento de seis novos modelos de veículos e a modernização de fábricas. O presidente da General Motors International, Shilpan Amin, anunciou a meta de transformar o mercado brasileiro de automóveis em totalmente elétrico nos próximos anos. Ele reconheceu desafios, enfatizando a necessidade de novos modelos de veículos que atendam à realidade local.

A GM ressalta que o enfoque em mobilidade sustentável contempla inovações nos novos modelos, que podem incluir opções elétricas e híbridas. Fábio Rua destacou a confiança crescente da empresa na segurança jurídica do país, mencionando o Programa Mover como um fator que contribuiu para isso. O Programa Mover, criado por medida provisória, visa apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global.

Apesar das limitações de aplicação dos recursos do Mover em algumas áreas da cadeia de produção, Rua afirmou que o anúncio do programa trouxe maior segurança jurídica. Ele também abordou a reforma tributária, indicando que, embora tenham sido mantidos incentivos, não nos mesmos níveis anteriores, a tributação não impactou negativamente o montante anunciado para o novo ciclo de investimentos, proporcionando maior previsibilidade ao setor automotivo.