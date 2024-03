Gigantes do varejo enfrentam crise e fecham mais de 750 lojas; veja quais são

Centenas de empresas do varejo anunciaram grandes fechamentos de lojas no país ultimamente. Entre elas está o grupo espanhol Dia, que lidera com folga a lista das gigantes. Na semana passada, a rede informou que encerrará a atividade de 343 supermercados e três centros de distribuição no Brasil.

Esse número equivale ao dobro dos 159 pontos de venda fechados pela Americanas, que vive uma crise profunda desde janeiro de 2023. E, além das duas empresas, outras gigantes do varejo nacional também promoveram ou adiantaram que vão promover uma forte redução de suas estruturas físicas.

Por exemplo, a lista inclui o Carrefour (123 estabelecimentos), a Lojas Marisa (89) e a Casas Bahia (38, até o terceiro trimestre de 2023). Confira a relação dos maiores fechamentos de lojas no país:

Rede Dia: 343

Americanas: 159

Carrefour: 123

Marisa: 89

Casas Bahia: 38

As empresas fazem parte do mesmo setor, varejo, e têm enfrentado problemas comuns nos últimos anos, como a pandemia, o surto inflacionário, aperto monetário e avanço da inadimplência. Porém, o fechamento maciço de lojas ocorre por motivos diferentes.

Por que grandes empresas estão fechando?

O presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra, avalia que a rede Dia enfrentou dificuldades específicas e passou por diversas mudanças de comando, tentando adotar vários formatos, como lojas próprias, franquias e o modelo original da Espanha, focado em preços baixos.

Na última quinta-feira (21), a rede espanhola entrou com um pedido de recuperação judicial no Brasil, diante do que chamou de “persistentes resultados negativos”, depois de atuar por 23 anos no país. A dívida da companhia é estimada em R$ 1 bilhão. No dia seguinte, sexta-feira (22), a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo aceitou a solicitação.

VEJA MAIS

Já os problemas envolvendo a Americanas tornaram-se públicos em janeiro do ano passado, com a divulgação de uma fraude contábil estimada em R$ 25,2 bilhões. A novidade é que aumentou o total de lojas fechadas, de acordo com o último relatório da companhia, divulgado ao mercado na última quinta-feira (21), passando de 1.880 pontos de venda em janeiro para 1.721 agora.

O anúncio do encerramento da atividade de 123 supermercados Carrefour foi feito na divulgação do balanço da empresa, em 20 de fevereiro, quando foi anunciado um prejuízo líquido de R$ 565 milhões no quarto trimestre de 2024, queda dramática em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a rede obteve um lucro líquido de R$ 426 milhões. Segundo o Carrefour, as lojas vendidas ou fechadas não são rentáveis.

E, no caso da Marisa e da Casas Bahia, as duas empresas passam por um processo de reestruturação. A primeira apontou, na semana passada, uma queda de 28% nas vendas no quarto trimestre de 2023, ante o mesmo período de 2022. O balanço do último trimestre de 2023 da Casas Bahia estava previsto para ser divulgado no dia 13 de março, mas foi adiado para esta segunda-feira (25). No terceiro trimestre do ano passado, a empresa havia reportado um prejuízo líquido de R$ 836 milhões, montante 311% superior ao constatado no mesmo período de 2022.