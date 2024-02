Vendas no varejo crescem 1,7% em 2023 no Brasil, aponta IBGE

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista no país registraram um aumento de 1,7% em 2023, superando o desempenho do ano anterior, que ficou em alta de 1%. Esses números positivos foram alcançados apesar da queda de 1,3% em dezembro, conforme divulgado nesta quarta-feira (7) pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE. Dezembro foi considerado o segundo mês de resultado negativo em 2023 e o de maior amplitude fora da faixa de variação esperada.

O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, ressaltou que esse resultado representa a manutenção da tendência de seis anos consecutivos de crescimento. Ele destacou que, no varejo ampliado, houve uma disseminação de resultados positivos, com apenas quatro das onze categorias apresentando queda.

Destaques foram veículos e motos

Entre as atividades pesquisadas no varejo ampliado, sete encerraram o ano com aumento nas vendas. Os destaques foram veículos e motos, partes e peças (8,1%); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (4,7%); e combustíveis e lubrificantes (3,9%). Santos observou que o crescimento no setor de veículos e motos representa uma recuperação após um período de dificuldades, especialmente durante a pandemia.

Por outro lado, algumas categorias registraram queda, como outros artigos de uso pessoal e doméstico (-10,9%) e tecidos, vestuário e calçados (-4,6%). Santos atribuiu essas quedas a fatores específicos, como a crise contábil de grandes marcas do setor de lojas de departamento e mudanças no comportamento de consumo após a pandemia.

A migração dos produtos físicos para os meios digitais também foi apontada como um motivo para a queda na categoria de livros, jornais e papelaria, seguindo uma tendência histórica já observada anteriormente.