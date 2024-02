Santarém tem a maior proporção de estabelecimentos de ensino por habitantes do Brasil

O município de Santarém, no Pará, tem a maior proporção de estabelecimentos de ensino por habitantes, entre os municípios brasileiros com população superior a 200 mil moradores. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (2), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), e fazem parte do Censo 2022.

Segundo o levantamento, existe um estabelecimento de ensino para cada grupo de 547 habitantes em Santarém, que contabiliza 607 endereços desse tipo e 331,9 mil moradores.

O IBGE explica que estabelecimentos de ensino abrangem escolas particulares e públicas, universidades e outras instituições, como creches, desde que formalizadas.

Em segundo lugar no ranking ficou Feira de Santana, com a proporção de um estabelecimento de ensino para cada grupo de 693 pessoas. Outro município baiano, Lauro de Freitas vem logo em seguida, com um endereço do tipo por 731 habitantes.

Na outra ponta do ranking aparece Mauá, na região metropolitana de São Paulo, com a menor presença desses estabelecimentos entre as cidades brasileiras com 200 mil habitantes ou mais. Segundo os dados do recenseamento, a cidade tem 229 endereços de ensino e 418,2 mil habitantes, o que representa um endereço do tipo para cada grupo de 1.826 pessoas.