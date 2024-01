Aparição de grilos-pretos assusta moradores de Santarém

Em Santarém, no oeste do Pará, o aparecimento de grilos-pretos chamou a atenção de moradores e visitantes da região, após o vídeo de uma artista ter viralizado mostrando que um desses insetos havia se escondido em sua mala. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o caso está sendo acompanhado, porém ainda é cedo para dizer se há alguma anormalidade na situação.

As informações foram divulgadas ao portal UOL, na manhã do dia 22. Foi informado por especialistas que a espécie é comum nas regiões amazônicas e costuma ter um crescimento populacional maior no período chuvoso, devido a maior oferta de alimentos e a diminuição de predadores naturais. Segundo Almir Rocha, biomédico e doutor em biologia parasitária, “Além disso, apesar de assustarem, os grilos-pretos não são vetores de doenças”, afirmou ao UOL.