Gasolina pode ficar ainda mais cara e haver desabastecimento por atraso na importação

Aumento nos preços dos combustíveis e mesmo o risco de "desabastecimentos pontuais” podem ocorrer no País devido à operação-padrão dos auditores fiscais da Receita Federal, que já atrasa por mais de dez dias a importação dos produtos. A avaliação é das empresas responsáveis pelo serviço. As informações são do Extra.

Os auditores fazem protesto pela regulamentação de um bônus de cerca de R$ 3 mil. Nas alfândegas país afora, as mercadorias são liberadas lentamente.

A liberação de cargas importadas, normalmente processadas em um ou dois dias, tem demorado mais de dez dias, segundo carta da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) encaminhada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e obtida pelo Globo.