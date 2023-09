Fórum Lidera discute impactos da reforma tributária na Amazônia

A reforma tributária será debatida no Fórum Lidera, que ocorre na noite desta quinta-feira (21) na Estação das Docas, em Belém.

O evento fechado para convidados deve ser uma oportunidade para que o setor empresarial e produtivo possa esclarecer os impactos do texto aprovado na Câmara dos Deputados, em especial para os estados da região amazônica.

Creditado como a mente por trás da reforma, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, é um dos participantes da conferência.

Appy defende que a reforma irá reduzir a tributação sobre o consumo, a que mais pressiona o orçamento das famílias de menor renda.

"Tributamos mais o consumo do pobre do que do rico, porque no Brasil se tributa mais mercadorias do que serviços, e o pobre consome mais mercadorias. A reforma não elimina [esse problema], mas reduz essa distorção", pontuou ele em seminário promovido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos e a Oxfam Brasil.

O texto está em discussão no Senado e deve ser votado em outubro, com relatoria de um senador amazônida: Eduardo Braga (MDB-AM), nascido em Belém e radicado em Manaus.

Para o advogado tributarista que organizou o encontro, Michel Viana, toda reforma cria um ambiente de preocupação com o futuro, e isso demanda mais diálogo e entendimento sobre as mudanças propostas e como elas podem afetar a região amazônica.

"Acreditamos que a partir de 2026 o sistema já irá mudar 100%, então todos se preocupam se haverá aumento na carga tributária. Os economistas que lideram a reforma dizem que não, mas a classe empresarial, em especial do setor de serviços, entende que haverá aumento. A maior preocupação da nossa região é a questão das desigualdades regionais e sociais. A Amazônia sempre foi uma região à margem, esquecida por muitos anos. Portanto, precisamos ficar atentos para que o Pará e demais estados não percam receita e para que essa discussão não seja concentrada em Brasília e São Paulo", sublinha.

Além de Appy, o Fórum Lidera receberá o ministro da Fazenda do governo Sarney, Mailson da Nóbrega, a atual dupla de ministros paraenses Jader Filho e Celso Sabino (Cidades e Turismo, respectivamente), a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan e o secretário da Fazenda do Pará, René Souza.