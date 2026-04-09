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Economia

Fipa 2026 inicia inscrições para principal evento industrial da Amazônia

Evento reúne inovação, oportunidades de negócios e discussões sobre os rumos da indústria e da economia regional

Jéssica Nascimento
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A expectativa é atrair mais de 30 mil participantes, incluindo empresários, especialistas, investidores, representantes do setor público e o público em geral. (Foto: Divulgação | Fiepa)

Já estão abertas as inscrições para a XVII Feira da Indústria do Pará (Fipa), considerada o maior evento de negócios do setor industrial na Amazônia. A edição de 2026 vai ocorrer entre os dias 20 e 23 de maio, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Organizada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema Fiepa), a expectativa é atrair mais de 30 mil participantes, incluindo empresários, especialistas, investidores, representantes do setor público e o público em geral.

A programação completa, assim como as inscrições, já pode ser acessada no site oficial da Fipa. A entrada para a feira de exposições é gratuita, mediante cadastro prévio, enquanto os ingressos para o Congresso Técnico da Indústria estão disponíveis para compra online.

O espaço de exposições contará com cerca de 100 estandes, reunindo produtos, equipamentos e serviços de indústrias de diferentes portes — desde pequenas até multinacionais — e de diversos segmentos. Além disso, a feira terá áreas dedicadas à bioeconomia, inovação, cultura e gastronomia, fortalecendo sua proposta de integrar indústria, conhecimento e desenvolvimento regional.

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Congresso técnico 

Entre os destaques da programação está o Congresso Técnico da Indústria, marcado para os dias 21 e 22 de maio. O evento reunirá especialistas do setor produtivo, além de autoridades das áreas pública e econômica do país. 

Serão debatidos temas estratégicos para o presente e o futuro da indústria, como inovação, inteligência artificial, bioeconomia, transição energética e competitividade, especialmente em um momento em que o Brasil busca reposicionar sua agenda industrial no cenário global.

A edição de 2026 da FIPA conta com o patrocínio das empresas Hydro, Vale e Alcoa. Também recebe apoio institucional da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além do apoio de Cargill, Agropalma e Solar Coca-Cola.

 

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