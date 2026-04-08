Biodiesel e desenvolvimento industrial serão discutidos em Belém nesta quinta (9)

O papel do biodiesel no desenvolvimento energético e industrial do Brasil é o foco de um encontro que reunirá especialistas e lideranças do setor na sede do Sistema Fiepa, em Belém, nesta quinta-feira (9). O evento, realizado em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), busca debater a transição para matrizes mais limpas e os desdobramentos da COP 30 na agenda nacional.

A programação é estruturada em painéis que tratam de temas estratégicos, como a implementação da Lei do Combustível do Futuro e a redução da dependência de combustíveis fósseis. O debate ocorre após a determinação federal, estabelecida em dezembro de 2025, para a criação de um plano de transição energética planejada no país.

Impactos da lei do combustível do futuro

A legislação atual é considerada um marco para a política energética ao integrar rotas tecnológicas como o biodiesel, etanol, biometano, SAF e HVO. Essas alternativas são complementares para que o Brasil atinja metas climáticas e reduza a emissão de gases poluentes. Durante o encontro, especialistas também devem discutir a rastreabilidade, mecanismo que garante a transparência e o controle de qualidade em toda a cadeia produtiva.

A falta de controle rigoroso em sistemas de produção pode gerar distorções no mercado, perdas na arrecadação e comprometer a credibilidade do setor de biocombustíveis. Por isso, o debate em Belém foca na conformidade regulatória e na integridade das operações industriais.

Geração de emprego e fortalecimento regional

Além dos ganhos ambientais, o fortalecimento dos biocombustíveis impacta diretamente a economia brasileira ao reduzir a exportação de matérias-primas brutas e ampliar a industrialização dentro do território nacional. Entre os efeitos esperados estão a geração de novos postos de trabalho e o fortalecimento da agricultura familiar.

O evento contará com a presença de lideranças como Alex Carvalho, presidente da Fiepa; Ricardo Mussa, chair da SB COP; o deputado federal Joaquim Passarinho; e Victor de Almeida, presidente da Abrapalma. Também participam representantes do Governo do Estado, como Giovanni Queiroz, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), e Rodolpho Zahluth Bastos, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

SERVIÇO - Biodiesel e perspectivas para o desenvolvimento energético

Data : quinta, 09 de abril de 2026

: quinta, 09 de abril de 2026 Horário : 14h

: 14h Local: Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) – Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 – Nazaré