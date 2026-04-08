'Se depender de mim, a gente fecha as bets', diz Lula, destacando que tema depende do Congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 8, que discute há duas semanas a proibição das bets no Brasil. Lula afirmou que elas serão vetadas se depender dele, mas que é necessária uma decisão do Congresso Nacional. "Se depender de mim, a gente fecha as bets. Obviamente que depende do Congresso Nacional e de uma discussão", comentou Lula, em entrevista ao canal de notícias ICL.

Porém, sem citar nomes, Lula disse que há deputados, senadores e partidos políticos que estão envolvidos com as empresas de bets.

O presidente afirmou que, tendo em vista os malefícios dos jogos, é preciso acabar a permissão delas atuarem no Brasil ou, ao menos, regular para que haja apenas algumas.

Segundo Lula, é preciso acabar com "jogatina desenfreada no País".

'Cassino dentro de casa'

Ele disse ainda que, mesmo o Brasil sendo um país religioso, existe um "cassino dentro de casa" com os celulares.

Lula também respondeu às criticas sobre a alocação dos impostos pagos pelos contribuintes, segundo ele, graças aos tributos, são gastos R$ 400 bilhões em políticas sociais que visam os mais necessitados.