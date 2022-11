FGTS: Saque calamidade está liberado no valor de R$ 6 mil; veja como sacar

Trabalhadores de doze cidades de dois estados brasileiros já podem realizar o saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no valor de até R$ 6.220, desde que tenha saldo disponível. A modalidade garante proteção financeira ao trabalhador que teve a residência atingida por um desastre natural, no entanto, só é liberada quando o governo do município, estado ou Distrito Federal decreta oficialmente a situação de emergência ou calamidade pública. Após isso, o Ministério do Desenvolvimento Regional publica uma autorização por meio de portaria.

VEJA MAIS

São considerados os seguintes desastres

Enchentes ou inundações graduais; Enxurradas ou inundações bruscas;​ Alagamentos; ​ Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;​ Precipitações de granizos; Vendavais ou tempestades;​ Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;​ Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;​ Tornados e trombas d’água;​ Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.

Atualmente, o saque está disponível para cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como Cachoeirinha, Joinville, Criciúma e Canoas. Confira a lista:

Lista de cidades do saque calamidade. (Foto: fgts.gov.br)



Como sacar o saque calamidade?

A operação pode ser solicitada pelo APP FGTS ou em alguma agência da caixa. Veja como realizar virtualmente:

Baixe e acesse o APP FGTS e clique na opção "Meus Saques"; ​ Escolha a opção "Outras Situações de Saques" e selecione o motivo do Saque "Calamidade Pública"; ​ Selecione o munícipio de sua residência e clique em​ "Continuar"; ​ Escolha uma das opções para receber seu FGTS​: Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou, Sacar presencialmente;​ Faça Upload dos documentos requeridos; Confira os documentos anexados e confirme; ​ A Caixa irá analisar sua solicitação e o valor será creditado na conta.

Saque na agência

O interessado deve se dirigir a uma agência Caixa mais próxima da sua residência portando os documentos abaixo:

Comprovante de residência no nome do trabalhador, emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação emergencial; Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; CPF; CTPS física ou CTPS Digital ou qualquer outro documento que comprove vínculo empregatício.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)