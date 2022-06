Festival dos rios: feira vai reunir ribeirinhos, quilombolas e indígenas em Alter do Chão

O distrito de Alter do Chão, em Santarém, vai receber, dos dias 9 a 12 de junho de 2022, o Festival dos Rios, que busca promover a conservação da biodiversidade nas comunidades ribeirinhas dos rios da Amazônia e fortalecer os negócios criados a partir do uso sustentável de recursos naturais. Dentro da programação, será realizado o Regatão Cultural, na Toca do Tatu, localizada na Travessa Copacabana, com exposição e comercialização de produtos como biocosméticos, artesanatos, geleias de frutas da região, farinha e bejus, óleos essenciais, velas aromatizadas, pimentas, crochês, confecções, vestuário afro, eco copos e boroquinhas do festival.

Ao todo, 20 negócios comunitários foram selecionados para a feira de bioeconomia.

Idealizadora do festival, Marlena Soares observa que os ribeirinhos da região são agentes essenciais da bioeconomia, pois por conhecerem as peculiaridades da Amazônia, usufruem e contribuem para o desenvolvimento sustentável. “E quanto mais os incluirmos, estruturando essa cadeia de negócios e iniciativas, alcançamos o objetivo de fomentar prosperidade e dignidade para quem vive e mantém a floresta em pé”, declarou.

Nos dias 9 e 12 de junho, a programação é gratuita. Já nos dias 10 e 11, haverá a venda de ingressos.

O evento também contará shows musicais e fórum de debates, onde haverá troca de vivências como alternativa de fortalecer o protagonismo das comunidades.

Serviço:

Festival dos rios

Data: 9 a 12 de junho

Venda de ingressos: plataforma www.sympla.com.br/festivaldosrios e nos pontos físicos: Chilli Beans, Salvador Sports, Sim Sim Brechó, Mini Center Mingote, Bar da Beth e TY Comedoria & Bar.

Regatão Cultural