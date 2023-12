Feirão Serasa Limpa chega aos últimos dias com mais de 7 milhões de dívidas negociadas

Últimos dias para entrar o ano novo sem pendências financeiras. É que termina sexta-feira (22) o Feirão Serasa Limpa Nome. A iniciativa tem o número recorde de 600 empresas cadastradas para renegociações de dívidas e descontos que chegam a 99%. É possível renegociar o débito nos canais online oficiais ou presencialmente nas agências dos Correios espalhadas pelo país.

Esta edição do Feirão Limpa Nome registra mais de R$ 20 bilhões em descontos. Já são mais de 7 milhões de dívidas negociadas, desde que a ação começou no dia 30 de outubro passado. O dia 30 de novembro registrou o maior volume de negociações, com 313 mil acordos em apenas 24 horas.

‌Entre as dívidas negociadas em 2023, as securitizadoras (empresas que compram dívidas que os consumidores têm com outra companhia), aparecem como principal segmento com negociações (24,9%). Em seguida, vêm o setor de telecomunicações (24,7%) e os bancos (13,02%).

VEJA MAIS

Mulheres são maioria entre negociadores

‌Segundo o Serasa, as mulheres são a maioria entre os brasileiros que realizaram acordos no Feirão Limpa Nome: no total, 55% das dívidas foram renegociadas pelo público feminino. Em relação à faixa-etária, destacam-se consumidores entre 31 e 40 anos (29,8%), após aparecem as faixas entre 41 e 50 anos (20,9%) e 26 e 30 anos (17,3%).

Até sexta-feira (22), os consumidores podem acessar as ofertas com descontos e condições especiais. Para isto, é preciso acessar: www.serasa.com.br ou o app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

‌Para acessar as negociações, é preciso baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

‌Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

Para fazer um acordo, deve-se clicar em “Negociar” de cada uma das ofertas. ‌O consumidor deve escolher a opção que desejar e a forma de pagamento de preferência. Caso seja boleto, é preciso copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp, se optar por Pix, selecionar o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejadas. Depois, é preciso confirmar as informações, revisar as condições apresentadas e clicar em “Concluir acordo”.

Fechado o acordo, é preciso realizar o pagamento nas condições definidas. Para pagar com Pix, deve-se clicar em “Copiar chave Pix” e colar no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.