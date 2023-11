Mais de 113 mil paraenses negociaram dívidas em Feirão Limpa Nome; descontos vão até esta quinta

Termina nesta quinta-feira (30) o Feirão Limpa Nome da Serasa, que oferece até 99% de desconto para quitação de dívidas. Os descontos são oferecidos por mais de 500 empresas, como bancos e lojas, entre outros. De acordo com o birô de crédito, até o domingo (26), mais de 113 mil paraenses já haviam negociado suas dívidas no Feirão. O Pará é o nono entre os estados que mais finalizaram negociações para resolver pendências financeiras.

Para visualizar as ofertas, é necessário criar uma conta no site da Serasa através do número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Também será necessário criar uma senha. Após isso, já na tela inicial é possível visualizar as ofertas disponíveis e o percentual de desconto ofertado em cada uma delas. As opções são para pagamento à vista, por pix ou boleto, sendo permitido o parcelamento com juros no segundo caso.

Além do site, também é possível fazer o mesmo procedimento nos aplicativos da Serasa para Android e IOS. Para isso, é necessário baixar o App Serasa no Google Play (para celulares com sistema operacional Android) e App Store (para Iphones/IOS). Ainda há uma terceira possibilidade: através de contato telefônico. Nesta modalidade, o usuário deverá entrar em contato com a Serasa através do (11) 99575–2096. O DDD é de São Paulo.

Desenrola x Feirão

O Feirão Limpa Nome da Serasa é uma ação independente que acontece todo ano e não tem relação direta com o Desenrola Brasil, programa de renegociações de dívidas criado pelo governo federal neste ano. As empresas que participam do feirão — e também aderiram ao Desenrola Brasil — vão oferecer os mesmos descontos que ofertam no programa federal, em vigor até o fim deste ano.

Em seu site, a Serasa ressalta que seu feirão e o Desenrola são programa diferentes e pede atenção do consumidor para não misturar as opções. “A Serasa ‘Limpa Nome’ não se confunde com a plataforma oficial do Desenrola Brasil, programa governamental. As condições comerciais para pagamento das dívidas são definidas exclusivamente pelos credores, e as ofertas do Desenrola e do Limpa Nome podem diferir”, diz o birô de crédito.

Débitos com bancos e cartões são os mais comuns

O Mapa da Inadimplência do mês de outubro apontou que o Pará tem 2,5 milhões de inadimplentes, o que abrange 40,41% da população. Entre as faixas etárias, a maioria tem entre 26 e 40 anos (36,2%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (33,8%), maiores de 60 anos (15,5%) e aqueles com até 25 anos (14,5%).

O levantamento aponta ainda, que os débitos com bancos e cartões são os mais comuns entre os paraenses (31,62%). Já as dívidas de varejo, financeiras, serviços e utilities representam 18,96%, 15,94% , 12,58% e 10,13% das pendências, respectivamente.

Saiba como negociar:

Os consumidores que estão inadimplentes podem negociar suas dívidas com descontos de até 99%, até 30 de novembro, através do Feirão Limpa Nome. Este ano, a edição tem mais de 500 empresas envolvidas.

Os interessados em quitar as dívidas devem entrar em contato com o Serasa pelo site, ou pelo App Serasa no Google Play e App Store e tem ainda o contato (11) 99575–2096.

No Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista.

Total de acordos do Feirão Limpa Nome por estado (30/10 a 26/11):

Sudeste

ES: 57.580

MG: 279.862

RJ: 354.269

SP: 1.026.978

Nordeste

AL: 50.039

BA: 294.603

CE: 142.244

MA: 73.876

PB: 52.466

PE: 143.253

PI: 37.691

RN: 53.906

SE: 32.735

Sul

PR: 164.596

RS: 141.047

SC: 98.527

Centro-Oeste

DF: 73.730

GO: 114.800

MS: 50.618

MT: 56.755

Norte

AC: 11.520

AM: 75.010

AP: 13.770

PA: 113.099

RO: 23.654

RR: 9.427

TO: 17.043

Fonte: Serasa