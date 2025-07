Feira Tapajós Negócios 2025 deve movimentar mais de R$ 110 milhões em Santarém

A cidade de Santarém, no oeste do Pará, recebe a segunda edição da Feira Tapajós Negócios de 28 e 30 de agosto de 2025, das 16h às 22h, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Com entrada gratuita, o evento deve atrair mais de 25 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 110 milhões em negócios e prospecções.

Organizada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará (Faciapa), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES), a feira tem como proposta reunir iniciativas ligadas à inovação, empreendedorismo, cultura e sustentabilidade, com atividades voltadas ao setor produtivo da região.

Negócios, capacitação e oportunidades

A programação inclui mais de 130 estandes de expositores dos setores de comércio, serviços, agronegócio, indústria e economia criativa. Em parceria com o Sebrae, o evento contará com painéis temáticos, oficinas técnicas e atividades de capacitação voltadas para empresários, profissionais e novos empreendedores. A novidade deste ano é a possibilidade de aluguel de estandes a partir de 6m², iniciativa que visa ampliar o acesso de pequenos negócios à feira.

De acordo com a organização, a expectativa é que sejam gerados R$ 40 milhões em negócios diretos durante os três dias de evento e mais R$ 70 milhões em negociações posteriores.

Cultura e gastronomia amazônica

A programação cultural terá 20 apresentações com artistas da região. A banda Amazon Beach será a responsável por abrir a feira, com um show que mistura ritmos amazônicos e música popular brasileira. O tradicional desfile de moda retorna com o objetivo de valorizar criadores independentes e marcas locais, destacando a força da moda autoral no Pará.

A gastronomia também terá espaço de destaque, com a Cozinha Show — espaço onde chefs locais e regionais vão realizar demonstrações ao vivo, utilizando ingredientes típicos da região. A proposta é valorizar a culinária amazônica não apenas como expressão cultural, mas como ativo econômico estratégico.

Valorização regional

Para Alberto Oliveira, coordenador do evento, a feira representa um passo importante no fortalecimento da economia e da cultura local. “A Feira Tapajós Negócios 2025 é um marco para o desenvolvimento regional. Nossa expectativa é ultrapassar os R$ 110 milhões em negócios e fortalecer a visibilidade de quem empreende na Amazônia, em especial em Santarém e nos municípios do entorno”, afirmou.

Além de reunir empreendedores e investidores, a feira também promove a integração entre diferentes segmentos sociais e produtivos, apostando em acessibilidade, inovação e sustentabilidade como pilares da edição.

Serviço

Feira Tapajós Negócios 2025

Local: Centro de Convenções Sebastião Tapajós – Santarém (PA)

Data: 28 a 30 de agosto de 2025

Horário: Das 16h às 22h

Entrada gratuita

Evento acessível e com estrutura sustentável

Informações: (93) 99190-4242

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia