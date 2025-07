Preço do açaí cai em junho e deve continuar em queda com nova safra

Pela segunda vez neste ano, o preço médio do litro do açaí teve um recuo de preço, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), divulgados nesta quinta-feira, 17. Em junho, o litro do tipo médio ficou cerca de 10% mais barato em comparação a maio. Ainda assim, o produto segue com reajustes acumulados acima da inflação, o que dificulta o acesso dos paraenses ao fruto.

No primeiro semestre de 2024, o litro do açaí médio acumulou alta de 31,64%. Já no comparativo dos últimos 12 meses, o reajuste chegou a 43,43%. Em junho do ano passado, o litro do açaí médio custava R$ 21,09. No mesmo mês, em 2025, ele passou a ser comercializado por R$ 30,25.

Segundo o Dieese, a atual variação de preços está diretamente relacionada ao local de comercialização. Na última semana de junho, o médio foi encontrado a R$ 24 e R$ 34 nas feiras livres e entre R$ 26 e R$ 28,99 nos supermercados da capital.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Açaí: patrimônio cultural e alimentar do Pará ganha dimensão internacional]]

Açaí grosso também apresentou queda

Outro tipo bastante consumido também registrou redução de preço no último mês. Em junho, o litro do açaí grosso foi vendido a uma média de R$ 46 contra R$ 51,50 em maio, uma queda de 10,68%. No entanto, o semestre fechou com alta acumulada de 37,68%, e nos últimos 12 meses, o reajuste foi de 27,64%.

Em junho, nas feiras livres, o litro do açaí grosso oscilou entre R$ 46 e R$ 58, enquanto nos supermercados, os preços variaram de R$ 34 a R$ 36. Em junho de 2024, o litro era comercializado por R$ 36,04, o que representa um aumento de quase R$ 10 em um ano.

Heron Amaral, dono de um ponto de açaí na feira da Pedreira, confirma a oscilação de preços e explica que a redução em junho foi significativa, mas o custo ainda está alto.

“Hoje, estou vendendo o médio a R$ 28 e o grosso a R$ 45. Ainda não é o período da safra, então os preços, apesar de terem diminuído, continuam um pouco altos. Um paneiro está custando R$ 210 pra gente, mas já chegou a R$ 380. A queda foi boa, mas o mercado oscila muito", explica.

Heron Amaral (Thiago Gomes / O Liberal)

Ele ainda relata que o preço do açaí vêm se mantendo alto ano após ano. “Ano passado, na safra, eu vendi o litro a R$ 20. A gente espera que nesse ano consiga chegar no mesmo valor, mas vale a pena ressaltar, eu venho observando ao longo dos anos que a cada ano que passa, os preços estabilizam mais alto. Por isso, muitas vezes a gente é obrigado a acompanhar o preço e ficando com um açaí não tão acessível como antes”, lamenta.

Consumidores aproveitam a queda de preço

Mesmo com os reajustes ao longo do ano, o açaí continua sendo presença diária na mesa de muitos paraenses. A autônoma Higuihanne Bentes reconhece que o preço caiu um pouco em junho, mas ainda considera o valor alto. “Deu uma abaixada, mas ainda está salgado para a gente. Eu e minhas filhas consumimos bastante. Se o preço cair mais com a chegada da safra, a gente toma quase todo dia”, afirma.

Consumidor Jorge Farias (Thiago Gomes / O Liberal)

O advogado Jorge Farias também é um consumidor assíduo. Para ele, o preço do litro está mais acessível que nos meses anteriores. “O preço do açaí tá baixando gradativamente, né!? Antes, estava R$ 36, R$ 38, agora está R$ 28. Melhorou bastante! Eu tomo açaí todo dia, às vezes até dois ou três litros. Todo mundo em casa toma, então nosso consumo vai aumentar ainda mais com a chegada da safra”, conta.

A expectativa é que os preços se tornem ainda mais atrativos para o consumidor a partir deste mês. O comportamento do mercado nas próximas semanas vai ser crucial para que o valor do fruto baixe, o que depende da oferta do açaí e das condições climáticas, que impactaram negativamente a produção no último ano, segundo os vendedores.