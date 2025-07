Transpetro inaugura 1ª usina solar da região Norte em Belém como plano de sustentabilidade

Na manhã desta quinta-feira (17/07), a Transpetro, subsidiária da Petrobras especializada em logística e transporte de petróleo e derivados, inaugurou a primeira usina solar fotovoltaica no Sistema Petrobrás da região Norte. Localizada em Belém, a nova usina marca um passo importante rumo à sustentabilidade nos terminais da empresa, tornando a cidade a segunda do Brasil a receber esse tipo de projeto, após a implementação em Guarulhos no ano passado.

Representantes da Transpetro durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta (17/07). (Foto: Igor Mota)

Sustentabilidade em pauta

Durante a cerimônia de inauguração, Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, destacou a importância do projeto, que faz parte de uma série de ações voltadas à descarbonização das operações da empresa.

“Esse é um projeto que a gente vai implantar em todos os terminais da Transpetro. Temos 48 terminais e, assim como fizemos em Guarulhos, queremos expandir para outras localidades", afirmou Bacci.

A escolha de Belém como o local para a nova usina não foi aleatória. Segundo Bacci, a disponibilidade de um terreno afastado das operações facilitou a construção sem comprometer a segurança e eficiência da operação, que envolve o manuseio de produtos inflamáveis.

Usina solar inaugurada pela Transpetro. (Foto: Igor Mota)

“Para instalar uma usina fotovoltaica dentro da nossa operação, é necessário tomar cuidado com o tipo de ambiente. Como aqui já havia um espaço adequado, decidimos realizar o projeto sem impactar as atividades diárias", explicou.

A iniciativa, embora não relacionada diretamente à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), é uma parte importante do plano da empresa de tornar seus terminais mais sustentáveis e reduzir as emissões de carbono.

Sérgio Bacci durante coletiva de imprensa na inauguração da usina em Belém. (Foto: Igor Mota)

“Queremos ser exemplo para a sociedade. Uma empresa estatal não pode se limitar a gerar lucro, ela também deve ter responsabilidade social e ambiental”, completou o presidente da Transpetro.

A importância estratégica da região Norte

Márcio Guimarães, diretor de Dutos e Terminais da Transpetro, ressaltou a relevância do projeto no contexto da região Norte. Além de representar um avanço ambiental, a usina solar também tem um impacto direto na estratégia de expansão da Transpetro.

"A região Norte tem mostrado um crescimento significativo no consumo de derivados, e Belém é um ponto estratégico para nossas operações, especialmente com o aumento da demanda de energia na região", disse Guimarães.

Ele ainda destacou que, por ser uma região em expansão, a região Norte e o Centro-Oeste do Brasil estão se tornando cada vez mais relevantes para a companhia, que tem investido no aprimoramento logístico para atender essas regiões de maneira mais eficiente.

Márcio Guimarães, diretor de Dutos e Terminais da Transpetro. (Foto: Igor Mota)

“A energia solar é uma forma de reduzir os custos operacionais em um contexto de grande consumo de eletricidade, como é o caso da nossa operação. Além disso, ela contribui diretamente para a sustentabilidade da empresa”, completou.

Planos da empresa

Bacci também revelou que a Transpetro está estudando a possibilidade de construir uma "fazenda fotovoltaica" para abastecer todos os seus terminais com energia solar.

O projeto, que está em fase de estudos, visa a garantir maior autonomia e redução nos custos com energia, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação do meio ambiente.

"É um projeto que demanda tempo e investimento, mas queremos seguir nessa linha de tornar todos os terminais mais sustentáveis", afirmou.

Números do projeto em Belém

Potência da usina solar: 300 kW;

Capacidade de atendimento: 100% da demanda do terminal;

Investimento: R$ 3,2 milhões;

Economia estimada: R$ 400 mil/ano;

Redução de CO₂: 30 toneladas/ano;

Economia de água potável: 4,9 milhões de litros/ano;