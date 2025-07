Moda sustentável, cultura e representatividade marcam o Miss Universe Pará 2026

Nesta sexta-feira (18/07), a partir das 18h, o Teatro Margarida Schivasappa, localizado no Centur, em Belém, será palco da grande final do Miss Universe Pará 2026, reunindo representantes de 18 municípios paraenses em um concurso que valoriza não apenas a beleza, mas também a inteligência, o protagonismo feminino e o compromisso com a sustentabilidade. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo YouTube do concurso e os ingressos estão disponíveis para compra no Instagram oficial do evento, o @missuniversepara.

Com o tema focado na preservação ambiental, a edição deste ano ganha ainda mais relevância por acontecer em 2025, ano em que a capital paraense sediará a COP 30, a conferência climática da ONU. Segundo o coordenador do concurso, o arquiteto Lucas Camisão, a proposta deste ano está conectada com os debates que serão realizados na cidade.

“A inspiração vem da urgência em abrir espaço, em todas as frentes, para o debate da sustentabilidade. Em um concurso com tantos trajes, tecidos e referências amazônicas, era essencial incluir esse diálogo”, disse. A equipe conta ainda com o estilista Lucas Barros, que acompanha as candidatas em todo o processo criativo de figurinos.

No palco, as participantes serão avaliadas em desfiles com trajes de banho e de gala, além de responderem perguntas sobre temas atuais. O público poderá acompanhar as eliminatórias que revelarão o Top 12, depois o Top 6 e, por fim, as três finalistas, até a revelação da nova Miss Universe Pará.

Durante a cerimônia, a atual detentora do título, Raquel Albuquerque, passará a coroa à sua sucessora. Engenheira de formação, Raquel representou o Estado no Miss Brasil e ficou entre as 14 semifinalistas.

A vencedora desta edição representará o Pará no Miss Universe Brasil 2026, etapa nacional que seleciona a candidata brasileira ao Miss Universe, maior concurso de beleza do planeta. Além da visibilidade internacional, a vencedora se torna voz ativa de causas sociais e ambientais, alinhada com o espírito da franquia.

Nesta edição, também terão atrações musicais com artistas paraenses como Walder Wolf e Gaya Veiga, que trarão ao palco ritmos que passeiam pelo R&B, pop e o beat brega.

Gaya explica que foi convidada a interpretar a canção “A Lá Brasileira”, consagrada por Lucinha Bastos e Marcos Monteiro. Segundo ela, a música foi escolhida por retratar ‘a beleza e a força ancestral da mulher nortista’, além de representar a diversidade cultural trazida por cada candidata. No momento do desfile de traje de banho, ela também canta “País Tropical”, exaltando a alegria e a identidade brasileira.

A preocupação com a sustentabilidade aparece em diversos aspectos do evento. O coordenador executivo Luiz Urbano destaca que o concurso, este ano, carrega uma narrativa exclusiva e atual. Ele lembra que muitos dos trajes foram confeccionados com técnicas de upcycling, reaproveitando materiais que seriam descartados. “É uma forma de dar nova vida a tecidos e objetos, valorizando a moda consciente”, diz.

A moda sustentável está representada por estilistas como Alcimara Braga, Raissa Arruda, Pedro Henrique e Alexandra Braga, que desenvolveram peças com inspiração amazônica e propósito ecológico. As joias artesanais também serão destaque na abertura do evento preliminar, reforçando a valorização das raízes paraenses.

Gaya ainda relata que participar desta edição teve um significado especial. “Unir a COP 30, que discute o futuro do planeta, com um concurso que celebra a estética e a representatividade feminina foi emocionante. Sempre assisti ao Miss Universe Pará e, agora, ver a moda e a beleza levantando pautas ambientais, é algo surpreendente até para mim”, complementou.