Nova temporada do ‘Estrela da Casa’ já tem data de estreia e retorna com novidades; confira

O reality show ‘Estrela da Casa’, da TV Globo, já tem data de estreia: dia 25 de agosto. Apresentado por Ana Clara, o programa vai ao ar após a novela "Vale Tudo". Neste ano, o programa também vai contar com a presença do cantor Michel Teló na função inédita de mentor, pra acompanhar de perto a jornada dos participantes no reality, que vão treinar suas habilidades e disputar entre si para ver quem se torna a mais nova estrela da música - assim como Lucca, em 2024.

A edição contará com 14 participantes e algumas mudanças importantes na dinâmica da competição. Todos vão se apresentar semanalmente nos Festivais, e um júri técnico estreia no programa para oferecer análises mais completas das performances ajudando o público a decidir o futuro de cada competidor.

Para celebrar essa nova fase, o programa estará presente em grandes eventos pelo Brasil, com ativações especiais em festivais como a Expofavela, em Belo Horizonte (MG), e o 90’s Festival e o Festival do Rio, no Rio de Janeiro, entre os dias 18 de julho e 3 de agosto.

Em Minas, o público poderá viver a experiência de ser uma estrela por um dia com um estande imersivo e plataforma 360º. Já no Rio, quem participar de um desafio musical nos estandes do Estrela da Casa vai ganhar brindes exclusivos com a nova identidade visual do programa - mais vibrante e com clima noturno.