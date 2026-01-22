Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

‘Feira no WhatsApp’: vendas chegam a triplicar com delivery na Grande Belém

Estratégia de vendas online atrai clientes em busca de praticidade e garante o crescimento acelerado de bancas tradicionais da capital

Gabriel da Mota
fonte

Na feira da avenida Romulo Maiorana, em Belém, a Fruteira Marisol envia vídeos detalhados para os clientes cadastrados toda quinta-feira, mostrando a qualidade das frutas disponíveis no dia (Wagner Santana / O Liberal)

A tradição das feiras livres na região metropolitana de Belém ganhou um novo aliado tecnológico: o WhatsApp e os sites de venda direta. Para manter o faturamento e alcançar consumidores que priorizam a praticidade, feirantes investem no delivery (entrega em domicílio) de frutas, legumes e verduras, transformando o atendimento direto no balcão em transações digitais rápidas. A estratégia acompanha a tendência nacional de consumo, onde 62% dos usuários já realizam compras pelo aplicativo, e permite que o cliente receba produtos regionais, como a pupunha, sem precisar sair de casa.

O processo de venda é dinâmico e focado na fidelização. Na feira da avenida Romulo Maiorana, em Belém, a Fruteira Marisol envia vídeos detalhados para os clientes cadastrados toda quinta-feira, mostrando a qualidade das frutas disponíveis no dia. Itens como banana prata, mamão, abacate, abacaxi, manga e a laranja paulista estão entre os mais pedidos. Após a escolha, a separação é feita manualmente e a entrega ocorre via aplicativos de transporte ou veículos próprios, dependendo do volume da compra.

“A gente faz um vídeo de toda a barraca, mostrando as frutas que temos disponíveis, e enviamos para os clientes já fidelizados. O cliente faz a lista, coloca a quantidade de cada item que ele vai querer, a gente faz a separação e manda fazer a entrega”, explicou o feirante Alex Tavares, que gerencia as vendas online da família na capital paraense.

image Na feira da avenida Romulo Maiorana, em Belém, a Fruteira Marisol envia vídeos detalhados para os clientes cadastrados toda quinta-feira, mostrando a qualidade das frutas disponíveis no dia (Wagner Santana / O Liberal)

Vendas online triplicam o faturamento

O investimento em marketing digital e tráfego pago trouxe resultados expressivos para os negócios locais. Segundo Alex Tavares, a clientela triplicou após a banca profissionalizar a presença no Instagram e no WhatsApp. O movimento é sustentado por um público que não quer apenas o produto, mas a facilidade de recebê-lo. Segundo a pesquisa 'WhatsApp no Brasil 2025', realizada pela Opinion Box, 97% dos usuários acessam o app diariamente, o que torna a vitrine digital dos feirantes onipresente na vida do consumidor.

“Falando em quantidade de clientes, dobrou e depois triplicou. A gente tem uma clientela que gosta de vir aqui, ter esse contato, mas também tem muito cliente online, porque tem gente que não gosta de sair de casa para comprar, ou não quer perder esse tempo”, afirmou o empreendedor.

image Segundo o feirante Alex Tavares, responsável pelo marketing da banca, a clientela triplicou após a banca profissionalizar a presença no Instagram e no WhatsApp (Wagner Santana / O Liberal)

Pandemia impulsionou o uso de sites

Em Ananindeua, o cenário de digitalização segue o mesmo ritmo. O empreendedor Gilson Leão, proprietário da Nossa Feira Frutaria, localizada na Cidade Nova 8, relata que, embora já oferecesse o serviço de entrega antes, a aceitação do público explodiu nos últimos anos, impulsionada por ferramentas como o carrinho de compras do WhatsApp, lançado no fim de 2020. O receio inicial do consumidor em receber produtos estragados foi superado pela garantia de qualidade. Ainda segundo a pesquisa da Opinion Box, hoje, 80% dos brasileiros usam o app para falar com empresas, o que facilita essa relação de confiança.

“A aceitação não era tão boa devido às pessoas ainda quererem escolher a fruta pessoalmente, por receio de receber mercadoria ruim. Porém, a pandemia veio e deu essa alavancada no delivery. Naquela época foi tudo pelo WhatsApp, mas a correria era muito grande para responder e preparar os pedidos, então hoje a maioria dos pedidos já é feita pelo nosso site”, detalhou Gilson Leão.

Agilidade e confiança no atendimento

A evolução do WhatsApp para o site próprio permitiu que a equipe de Gilson dobrasse de tamanho para atender a demanda em Ananindeua, Belém e Marituba. De acordo com o empreendedor, o perfil majoritário de compradores é formado por mulheres entre 30 e 40 anos. 

“A gente tem fotos dos produtos que trabalha e evita mandar mercadoria muito madura por conta do transporte. Se chegar machucado na casa do cliente, a gente dá garantia de troca, fazemos a reposição do produto sem problema nenhum. No site, o cliente escolhe como se estivesse fazendo uma compra de uma pizza, o que dá agilidade para a gente”, finalizou Gilson.

Consumidoras buscam praticidade

A advogada Alba Norat, 44, é um exemplo de como o marketing digital atrai novos perfis para a feira. Embora já conhecesse o ambiente físico, foi por meio de um anúncio no Instagram que ela estabeleceu o contato fixo com a banca de Alex. Hoje, Alba recebe semanalmente vídeos com os produtos disponíveis e realiza o pedido de itens que não podem faltar em sua rotina, como banana, mamão, abacate e a pupunha.

“Os prós são a facilidade que a gente tem de não precisar se deslocar e o produto chegar direito em casa. Às vezes a vida é tão corrida que a gente não tem tempo de parar para poder fazer isso. Ele [o feirante] é bem sincero e chega e diz quando o produto não está bom, então dá para confiar. Quando algo não vem do meu agrado pelo transporte, ele já me dá um desconto ou manda uma melhor na próxima compra”, relatou a advogada.

Diferente de Alba, a professora aposentada Lúcia Chaves, 69, já era uma freguesa antiga da banca física antes de aderir à modalidade virtual. Moradora das proximidades da feira da Romulo Maiorana, ela costumava ser atendida presencialmente, mas viu na venda online uma forma de otimizar o tempo sem abrir mão da qualidade que já conhecia. Para ela, a segurança de receber um produto selecionado é o maior diferencial do serviço.

“Quando tomei conhecimento das vendas online, comecei a comprar por meio dessa modalidade, o que me ajuda muito porque poupa tempo e as compras têm a mesma qualidade. A entrega é rápida e nem me preocupo em escolher as frutas porque sei que lá só vende fruta de boa qualidade. Recebo os vídeos toda semana e escolho o que a família gosta, principalmente o mamão e a banana para repartir com os passarinhos”, contou a aposentada.

Por que o WhatsApp está virando a ‘nova feira’?

  • Onipresença: 99% dos brasileiros online utilizam o aplicativo.
  • Hábito diário: 97% dos usuários acessam a ferramenta pelo menos uma vez ao dia.
  • Conversão: 62% dos brasileiros já compraram algum produto pelo app.
  • Relacionamento: 80% das pessoas usam o canal para tirar dúvidas com empresas.
  • Agilidade: Funções de catálogo e carrinho de compras facilitam pedidos complexos, como os de hortifruti.

Fonte: pesquisa ‘WhatsApp no Brasil 2025’ (Opinion Box)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feira

whatsapp

delivery

frutas

belém

ananindeua

hortifruti
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Ascensão

Pará amplia presença da classe média, aponta FGV

Participação das classes A, B e C cresce no estado entre 2022 e 2024, impulsionada por renda do trabalho e programas sociais

22.01.26 18h44

lei complementar

Lei do devedor contumaz permitirá prisão de 'Al Capones' no Brasil, diz secretário da Receita

Robinson Barreirinhas usou um paralelo com o gângster norte-americano Al Capone, condenado à prisão em 1931 por sonegação de impostos

22.01.26 18h05

bancos de talentos

Sesi e Senai Pará abrem vagas para docentes e instrutores

Oportunidades alcançam municípios do sul e sudeste e buscam fortalecer a educação e a qualificação profissional no interior do Estado

22.01.26 17h24

mercado externo

Japão, Indonésia e Coreia do Sul podem ser novos destinos para carne, diz presidente da Apex

No fim do ano passado, a China anunciou a imposição de cotas específicas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional para volumes que excederem quantidade

22.01.26 15h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda