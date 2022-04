Feira do Pescado começa nesta quarta, com descontos de até 50% em 40 municípios

A tradicional Feira do Pescado, que tem o objetivo de ofertar diversos tipos de peixes de qualidade a um preço mais acessível à população, tem início marcado para esta quarta-feira (13) e segue até a quinta-feira (14), com realização do governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Neste ano, o evento ocorrerá em diferentes pontos da Região Metropolitana de Belém, como o Centur, a Aldeia Cabana e, pela primeira vez, na área do Parque Shopping e no Ginásio Abacatão, em Ananindeua, e mais. Cada um dos pontos de venda ofertará 10 toneladas do produto. Entre os tipos de pescado ofertados estão a dourada, filé de bacalhau, pirarucu salgado, massa de caranguejo, mexilhão, filé de pescado amarela e filé de gó.

De acordo com a administração estadual, já são duas décadas da tradicional programação, sendo que, nos últimos dois anos de pandemia da covid-19, ela foi realizada por meio do sistema delivery e agora volta a ser presencial. Outros municípios do Estado também receberão apoio da Secretaria para realizar a feira. Com exceção do shopping, cuja programação ocorre das 10h às 17h, nos demais pontos o horário de funcionamento será das 8h às 14h.

Procurado pela reportagem, o governo do Pará informou que a parceria com os 40 municípios em todas as regiões do Estado será realizada pela primeira vez. Devem participar da Feira 10 fornecedores de pescados, incluindo peixes, caranguejo, ostra e piscicultores. No interior, os produtores locais são contemplados.

Ananindeua

Segundo a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a Feira do Pescado vai fomentar a agricultura e a pesca do município. O evento visa à comercialização do pescado por conta do feriado da Semana Santa, que acontece nesta sexta-feira (15). Além do pescado, no Ginásio Abacatão também serão comercializadas frutas, verduras e demais hortaliças cultivadas na cidade, no horário das 7h às 14h. Junto com a Sedap, há a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Pontos de realização da Feira do Pescado (13 e 14 de abril)

Belém

Parque Shopping: Av. Augusto Montenegro, 4300. Parque Verde, Belém.

Aldeia Cabana: Av. Pedro Miranda, S/N - Pedreira, Belém.

Centur: Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém..

Marfrios: Av. Rômulo Maiorana, 231, em frente à Feira da 25. Com delivery das 7h às 16h. Contato Whatsapp: (91) 98253-8430

Marfrios Jurunas: Avenida Roberto Camelier, 621, esquina com rua dos Caripunas. Contato: 3271-2366

Box 2 Kennedy Marisco: Avenida Rômulo Maiorana, próximo a av. Antônio Baena.

Don Fisher, Delivery de Filé de Pirarucu: (91) 99371-2622

Ananindeua

Ginásio Almir Gabriel (Abacatão): Av. Arterial 5-B, 181. Cidade Nova, Ananindeua. Das 7h às 14h.

Box Kennedy Marisco: Feira da Cidade Nova 8, We 39 esquina com a Providência.

Fonte: Governo do Pará