Feira da Mulher Empreendedora oferece serviços gratuitos e produtos com descontos gradativos

Mais uma edição da Feira da Mulher Empreendedora acontece a partir desta quinta-feira (5) na sede da Igreja Primeiro Amor, localizada no bairro de São Brás. No primeiro dia de evento, a programação será de 18h às 22h, e seguirá até este sábado (7), no horário de 9h às 22h. Mais de 60 expositoras devem participar da programação, que inclui prestação de serviços gratuitos, programação cultural e produtos com descontos gradativos.

Segundo a organização, nesta segunda edição anual, o crescimento foi de 40% em relação à adesão de expositores. O projeto nasceu durante a pandemia, e atualmente, acontece duas vezes por ano, sendo uma no mês de maio e outra em dezembro.

“O projeto nasceu na pandemia, quando a gente conseguiu identificar que as mulheres tinham perdido os seus entes, empregos, pensamos em ajudar essas meninas que tinham algum talento escondido, mas não acreditavam que esse sonho poderia ir mais longe, a priori com as mulheres da comunidade da igreja”, conta Iolanda Lopes, membro da coordenação da Feira.

Programação

Durante a feira, os visitantes poderão realizar um diagnóstico empresarial financeiro, ter acesso a assessoria contábil e previdenciária, atendimento oftalmológico, com consultas a partir de R$ 20. Também haverá oficinas de montagem de arranjo floral, roda de conversa com as empreendedoras sobre o aproveitamento da COP 30 para os negócios, com a jornalista Dani Filgueiras, e aula de culinária com a chefe Lucia Torres. A programação musical será por conta de Lenne Bandeira e os Músicos do Amanhã — projeto desenvolvido pela pastoral infantil da igreja.

“Queremos oferecer o possível em serviços e gratuidades para atender o público presente e que precisa”, garante Iolanda Lopes. “Estamos preparadas para receber o público com preços arrasadores e gradativos, por exemplo, na compra de uma peça, o cliente terá 10% de desconto, três peças, 30%”, afirma a empreendedora Alessandra Pinheiro.

Lenne Bandeira destaca que a iniciativa busca oferecer um espaço para mulheres que desejam empreender. “Algumas mulheres são muito talentosas, mas não têm espaço para colocar ou não tinham coragem para ‘meter a cara’. A cada edição, as meninas vão se sentindo mais capacitadas, mais fortes, e sempre pensamos ‘onde vamos colocar mais gente’?”, conta a organizadora.

Os estandes em exposição abrangem várias categorias, como vestuário adulto e infantil, calçados, artesanato, perfumaria, saúde, bem-estar, ensino, além de opções de alimentação com comidas típicas.