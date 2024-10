Moda fitness: mercado ganha força pós-pandemia em Belém

O mercado de moda fitness tem se mostrado um setor em franca expansão, em Belém. Empreendedores locais do segmento, que se fortaleceu especialmente após a pandemia, dizem que a valorização das práticas de saúde e bem-estar na capital paraense, impulsionou as vendas de roupas de academia. Donos de lojas que atendem a essa demanda na capital paraense dizem que o faturamento pode chegar até R$ 5 mil em um único dia.



Alessandra Guedes, que atua no ramo há 11 anos, observou uma mudança significativa no comportamento dos consumidores após o período de restrições. Segundo ela, a reabertura das academias gerou um aumento nas vendas que superou as expectativas. “Achamos que a pandemia iria diminuir o mercado, mas quando as academias voltaram a funcionar, as vendas cresceram. As pessoas começaram a dar mais valor ao autocuidado e à saúde, o que refletiu diretamente na procura por roupas adequadas para essas atividades”, comenta Alessandra.

Apesar da demanda constante, o mercado fitness tem seus desafios. Alicia Leite, que está há quatro anos no ramo, destaca que as vendas variam conforme a época do ano. “As vendas crescem em janeiro, quando as pessoas querem iniciar uma rotina fitness, mas em dezembro, a procura cai, pois as pessoas estão mais interessadas em roupas de festas”, relata. Outro obstáculo mencionado por Alicia é o custo alto de viagens para encontrar fábricas que atendam suas necessidades em Belém. “Viajar para buscar fornecedores é caro. E ainda enfrentamos problemas como a escassez de mão de obra nas fábricas, agravada pelo Bolsa Família, que dificulta a contratação de trabalhadores”, explica.

Além disso, Alicia destaca as dificuldades com o transporte de mercadorias. “Algumas empresas não emitem nota fiscal, o que pode nos gerar prejuízos com multas e perda de produtos”, comenta.

Preço e qualidade

Para manter a competitividade no mercado, aliar preço acessível e qualidade é essencial. Alessandra explica que o consumidor de hoje está mais preocupado com a durabilidade do que com marcas. “O importante é conciliar qualidade e preço. Se você consegue oferecer produtos de qualidade com preços justos, o sucesso é certo”, afirma.

Alicia concorda e acrescenta que o atendimento ao cliente é um diferencial importante. “Na nossa loja, nós temos conjuntos de moda fitness a partir de R$ 23 no atacado, com o pedido mínimo de cinco peças, o que significa um investimento inicial de R$ 115. O lucro depende do quanto a pessoa vai conseguir vender. Além disso, conferimos todas as peças antes de enviar ao cliente, para garantir que elas não tenham defeitos”, explica a empresária.

Investimento inicial

Iniciar um negócio de moda fitness pode ser mais acessível do que parece. Alessandra começou sua loja com um investimento de apenas R$ 250 em 2011. “Você pode começar com valores pequenos, entre R$ 300 e R$ 500, investindo em peças-chave e ajustando o estoque conforme a demanda”, sugere. Ela acredita que, com o uso adequado das redes sociais, o retorno pode ser rápido. “Hoje, se você tem um produto de qualidade e sabe como apresentá-lo, o retorno é praticamente garantido. Uma boa foto e uma comunicação direta com o cliente fazem toda a diferença”, explica Alicia, que também utiliza as redes sociais para alavancar suas vendas.

Atendimento e inovação

Outro diferencial apontado por Alicia é a qualidade no atendimento. “Nosso compromisso com o cliente vai do início ao fim do processo. Conferimos as peças antes de enviar para garantir que tudo esteja perfeito. Isso faz toda a diferença e ajuda a fidelizar o cliente”, afirma. Alessandra complementa, dizendo que, em dias de reposição de mercadorias, suas vendas podem chegar a R$ 5 mil em um único dia. “Quando recebemos novos produtos, o interesse é tão grande que as vendas chegam a bombar”, comenta.

Além disso, Alicia ressalta a importância de estar sempre atualizada com as tendências da moda fitness. “É preciso se manter dentro das tendências para não ficar para trás. O mercado muda rápido, e quem não acompanha as novidades acaba perdendo espaço”, conclui.

Problemas e soluções

Alicia também chama atenção para a questão dos defeitos nas peças vindas das fábricas. “Às vezes, devido à alta produção, algumas peças chegam com defeitos. Temos todo o cuidado para não repassar esses produtos ao cliente, o que nos gera prejuízo. Mas preferimos arcar com esse custo do que entregar um produto de baixa qualidade”, afirma.

Apesar dos desafios, tanto Alicia quanto Alessandra acreditam que o mercado de moda fitness em Belém continua promissor. O foco em qualidade, preço justo e um bom atendimento ao cliente são apontados como os principais fatores para garantir o sucesso no setor.