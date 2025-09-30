Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Falta de confiança do empresário industrial no Brasil reflete no Pará e afeta exportações; entenda

Com 46,2 pontos, setembro é o nono mês consecutivo de falta de confiança, a maior sequência negativa desde o início da série histórica

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Sede CNI (Foto: CNI / Divulgação)

A confiança de empresários brasileiros da indústria e do comércio registrou nova queda em setembro, sinalizando um ambiente de cautela que afeta decisões de investimento, contratações e expansão. No ParáDerick Martins, presidente da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), avaliou que os reflexos já são sentidos especialmente no setor exportador de madeira, que depende fortemente da credibilidade internacional e da previsibilidade para manter investimentos em tecnologia e sustentabilidade.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) ficou em 46,2 pontos em setembro de 2025, praticamente estável em relação a agosto (46,1 pontos), mas ainda abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que indica falta de confiança. O resultado representa o nono mês consecutivo de pessimismo, a maior sequência negativa desde o início da série histórica.

No comércio, a retração foi ainda mais expressiva. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 5% em setembro e alcançou 97,2 pontos, nível considerado de insatisfação (abaixo de 100 pontos). O resultado é o pior desde maio de 2021, no auge da pandemia de covid-19, quando o índice estava em 94,7 pontos.

Clima de incertezas

Na indústria, o recuo foi puxado pelo Índice de Condições Atuais, que caiu para 41,9 pontos. A piora da percepção das empresas (-1,3 ponto, chegando a 45,2) superou a leve melhora da avaliação da economia nacional (+0,5 ponto, para 35,3). Já o Índice de Expectativas teve pequeno avanço, de 0,5 ponto, chegando a 48,3, mas ainda no campo negativo.

Segundo Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, a estagnação reflete a dificuldade de recuperação. “Os empresários continuam com falta de confiança desde o início do ano. Isso significa que, em vez de ampliar investimentos, a tendência é adiar decisões de produção, contratações e modernização”, afirmou.

Azevedo destaca ainda que a taxa básica de juros (Selic) é um dos principais fatores que contaminam a confiança. “São nove meses de percepção negativa. Esse tempo prolongado tende a ter impacto mais forte nas decisões do empresário, refletindo em cortes de produção e investimentos”, explicou.

O comércio vive situação semelhante. A CNC aponta que em setembro 46% dos varejistas esperavam piora da economia, o maior percentual desde julho de 2020 (49,2%). O pessimismo afetou todos os componentes do índice: avaliação das condições atuais (-5%), expectativas (-7%) e intenções de investimentos (-2,6%). A queda mais acentuada ocorreu na intenção de contratação de funcionários, que recuou 4,2%.

De acordo com Fabio Bentes, economista-chefe da CNC, a combinação de juros altos e consumo em retração ajuda a explicar o movimento. “A Selic em patamar elevado desestimula investimentos, enquanto o enfraquecimento do mercado de trabalho e a redução da intenção de consumo das famílias freiam o comércio. Não por acaso, a intenção de contratação foi o subitem com maior queda em setembro”, afirmou.

Pressão sobre o setor madeireiro paraense

No Pará, onde estão 70% das florestas certificadas do Brasil, a queda de confiança tem impacto imediato no setor exportador de madeira. Segundo o presidente da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), Derick Martins, a instabilidade nacional repercute nas expectativas das empresas e na credibilidade junto a compradores internacionais.

“A incerteza econômica e a redução da confiança no mercado internacional levam as empresas a serem mais cautelosas em suas operações e investimentos”, avaliou.

Derick lembra que os entraves burocráticos internos seguem como desafio adicional. “Problemas nos sistemas de licenciamento e barreiras no processo de exportação elevam custos de forma exponencial. Além disso, as oscilações na demanda internacional reduzem a previsibilidade e impactam planos de produção”, explicou.

Modernização em risco e caminhos possíveis

A falta de confiança também afeta investimentos em tecnologia e sustentabilidade. Martins aponta que muitas empresas evitam aplicar recursos em processos mais eficientes e sustentáveis, temendo não obter retorno em meio às incertezas.

“O setor já adota práticas como rastreabilidade e manejo florestal sustentável, mas ainda não há uma valorização internacional consistente desses diferenciais competitivos. Esse reconhecimento pode ganhar força à medida que cresce a pressão por sustentabilidade, mas hoje não é suficiente para compensar os riscos”, disse.

Para enfrentar o cenário, a Aimex defende políticas públicas que incentivem a ampliação das concessões florestais, certificação de produtos sustentáveis, desburocratização de processos e investimentos em infraestrutura logística. Do lado privado, Martins aposta em parcerias para inovação e capacitação, consideradas fundamentais para preservar a competitividade mesmo em períodos de baixa confiança.

No comércio, a CNC alerta que a tendência de retração pode comprometer a retomada do setor no fim do ano, tradicionalmente impulsionada pelas vendas de Natal. Para a indústria, a CNI reforça que sem uma recuperação consistente da confiança, os investimentos em modernização e expansão devem continuar represados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ICEI

Falta de confiança do empresário industrial no Brasil reflete no Pará e afeta exportações; entenda

Com 46,2 pontos, setembro é o nono mês consecutivo de falta de confiança, a maior sequência negativa desde o início da série histórica

30.09.25 8h00

CESTA BÁSICA

Preço da carne bovina segue alto e consumo cai até 30% em Belém, dizem comerciantes

Segundo Dieese, houve certa estabilização em setembro, com quedas pontuais nos cortes mais consumidos

30.09.25 7h00

Economia

BNDES já aprovou R$ 106,3 milhões para empresas do Pará no ‘Brasil Soberano’

Plano foi criado em resposta ao tarifaço sobre produtos brasileiros pelo governo dos EUA

29.09.25 20h14

Saldo positivo

Pará apresenta saldo positivo de empregos com mais de 5 mil novas vagas

Setor de serviços lidera o ranking com o maior número de contratações

29.09.25 18h15

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ROTA DO COMBU

Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Nova rota turística integra 14 empreendimentos locais e se destaca pela promoção de experiências autênticas com foco em sustentabilidade, bioeconomia e preservação ambiental.

23.09.25 18h38

SUBIU

Gás de cozinha tem alta de 4% em Belém, dizem revendedores

Além do peso no bolso, os comerciantes do setor comentam a dificuldade em conscientizar os consumidores, que não entendem os reajustes

23.09.25 7h15

ECONOMIA

Saiba quando sai a primeira parcela do 13º terceiro em 2025

Confira as datas de pagamento para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e segurados do INSS

29.09.25 13h15

Novo Imposto de Renda

Novo projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é aprovado no Senado

Saiba como a nova proposta de Imposto de Renda beneficia mais de 12 milhões de brasileiros, as mudanças nas faixas de cobrança e a briga política na tramitação

24.09.25 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda