Faepa realiza 62º Encontro Ruralista em Belém

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) realizará, na próxima terça (3) e quarta-feira (4), o 62º Encontro Ruralista da instituição. Este ano, o tema dos debates será voltado para traçar metas do setor visando a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), evento que será sediado em Belém.

O primeiro dia do Encontro terá uma programação que começará às 9h. Estão previstos: prestação de contas, com o presidente da Faepa, Carlos Xavier, e palestras sobre os desafios e perspectivas da agropecuária sustentável no Brasil e no Pará.

Já para o segundo dia do evento, a Faepa abordará como será a realidade depois da COP 30, analisando os desafios e as oportunidades. Além disso, a Federação vai discutir soluções tecnológicas para o setor.

VEJA MAIS

A programação do encontro trará convidados especiais, como o secretário de Relações Internacionais do Município de São Paulo, Aldo Rebelo, e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, Raul Protázio Romão.