Encontro Mulheres do Agro reúne produtoras rurais para discutir liderança no setor

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) sediará o evento “Encontro das Mulheres do Agro do Pará – A Força que Transforma”, em Belém, nesta quarta-feira (25). Promovido pela Comissão Nacional das Mulheres do Agro, o encontro tem como objetivo valorizar o protagonismo feminino no setor agropecuário, reunindo produtoras rurais e lideranças de diversas regiões do estado.

O evento propõe um debate sobre temas essenciais para o desenvolvimento do agro no Brasil, destacando a crescente participação das mulheres no campo. A Faepa, juntamente com as suas comissões municipais, tem ampliado a presença feminina em pautas como sustentabilidade ambiental, regularização fundiária, capacitação técnica e inteligência de mercado.

As mulheres, que tradicionalmente desempenham um papel crucial na produção rural, estão cada vez mais presentes na gestão de suas propriedades e na formulação de políticas públicas que afetam o setor. O encontro será uma oportunidade de reforçar a importância da participação feminina na economia rural e na liderança empresarial do campo.

"As mulheres estão cada vez mais assumindo posições de destaque no agronegócio paraense, sendo protagonistas em diversas áreas, da gestão à produção. Elas estão, sim, na linha de frente, especialmente no Pará, contribuindo significativamente para o desenvolvimento regional e a sustentabilidade”, disse Eldilene Barbosa, professora doutora da Universidade Federal Rural do Pará (Ufra) e uma das mulheres que estará presente no evento.

Entre os tópicos discutidos no evento, estarão a estruturação das comissões municipais, a atuação das mulheres como lideranças de suas propriedades e o papel da Comissão das Mulheres do Agro no engajamento das pautas econômicas e políticas do setor.

Serviço:

Encontro das Mulheres do Agro do Pará – A Força que Transforma

Data: 25/09/2024 (quarta-feira)

Hora: 8h às 18h

Local: Auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Palácio da Agricultura - Tv. Dr. Moraes, 21 - Nazaré, Belém - PA, 66035-080)