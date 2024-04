Faculdade de Belém realiza mutirão para a realização de declaração de imposto de renda

Apesar de ser um processo anual e amplamente divulgado, a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) ainda é um problema para muitas pessoas. Segundo a Receita Federal, até o dia 31 de maio, cerca de 43 milhões de pessoas devem formalizar a declaração do imposto. Deste total, até o momento, mais de 15 milhões já prestaram contas.

Pensando nisso e para auxiliar os contribuintes do Pará, a Faci Wyden iniciou, nesta segunda-feira, 15, a ação "Declare Certo", com atendimentos gratuitos para auxiliar a comunidade com a entrega da documentação antes do fechamento do prazo.

Os atendimentos são realizados segunda, quarta e quinta-feira, sempre das 15h às 18h, no Escritório Modelo da Faci, na sede da unidade, localizada no bairro da Batista Campos.

“Entre os documentos necessários para a declaração, estão informes de rendimento das empresas, informe de rendimento de bancos e corretoras, extrato de INSS em caso de benefício, comprovante de rendimento e pagamento de aluguéis, recibos de médicos, dentistas e educação, além de comprovantes de compra e venda de bens”, pontua o docente.

Quem deve declarar Imposto de Renda?

Segundo a Receita Federal, devem declarar o Imposto de Renda em 2024 todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, rendimentos isentos superiores a R$ 200 mil ou com receita bruta adquirida com atividade rural acima de R$ 153.199,50.

Deve ainda declarar o IRPF em 2024 quem tinha, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra, de valor total superior a R$ 800 mil e quem fez operação na bolsa com valores acima de R$ 40 mil.

Restituição 2024

Segundo a Receita, a restituição do imposto será paga de maio a setembro, de acordo com o seguinte calendário:

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 28 junho

Terceiro lote: 31 julho

Quarto lote: 30 agosto

Quinto e último lote: 30 setembro

Serviço -

Ação Declare Certo - IR 2024

Onde? Escritório Modelo, na Faci Wyden, localizada na Rua dos Mundurucus, número 1412, no bairro da Batista Campos

Quando? Segunda, quarta e quinta-feira, sempre das 15h às 18h

Atividade gratuita