Exposição agro é aberta ao público com visitação ao Parque das Abelhas e área de equoterapia

A programação da 54ª Exposição Feira Agropecuária do Estado do Pará foi aberta ao público neste sábado (3) e continua até amanhã (4), no Parque de Exposição Presidente Médici, na avenida João Paulo II, em Belém. Entre 9h e 5h, o espaço oferece visitação ao Parque das Abelhas, onde ocorre uma ação de educação ambiental, à área da Equoterapia e, ainda, ao galpão de animais, bovinos e bubalinos. A entrada é gratuita.

VEJA MAIS

O evento começou na última quarta-feira (30). Em quatro dias de programação, mais de 3 mil pessoas já circularam pela feira.

Neste final de semana, também pode ser visitado o espaço do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), onde é demonstrado como é feito o processamento de frutas. As atividades fazem parte do universo campestre, que é a premissa da exposição, segundo a coordenadora pedagógica do Programa Educativo da ExpoPará, Emanuela Paranhos.

“A ideia é que as crianças que participem do Programa Educativo tenham acesso aos animais que normalmente estão no campo, e tenham acesso a atividades diferentes do que estão acostumadas”, afirma.

O parque ainda conta com uma área com brinquedos infantis e churrasco. A visitação é espontânea e faz parte de um projeto permanente da Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP), que deve, em breve, finalizar a construção da nova sede e ampliar o espaço para sediar eventos, feiras e abrigar uma espécie de mini fazenda para visitação do público.

ExpoPará

A programação é uma realização da ARPP e contou com palestras, cursos técnicos, leilões e inaugurações de espaços nos primeiros dias, destinados a estudantes de escolas e universidades e empresários do segmento agro. Em 2022, a feira completa 70 anos, contando a história da pecuária paraense. Fundada em 18 de maio de 1951, a entidade traz uma nova proposta de trabalho, levando em consideração o novo cenário econômico e o papel do setor na sociedade.

Após dois anos sem ações, provocadas pela pandemia, a associação visa promover ações que resultem em bons negócios para o setor agropecuário, além de informação e qualidade de vida à população. “A 54º ExpoPará vem com essa nova perspectiva, promove o aprendizado, o comércio e o apoio social. Ainda tem dois dias de atividades e a visitação é gratuita”, reforça Fernando Dacier Lobato, presidente da associação.