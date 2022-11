Expopará mostra inovações do setor agropecuário a partir desta quarta

Representantes dos setores de pecuária e agricultura, além da sociedade civil, poderão acompanhar os avanços tecnológicos dos segmentos durante a 54ª Exposição Feira Agropecuária do Estado do Pará (Expopará), que inicia nesta quarta-feira (30) e segue até o próximo dia 4. Palestras, cursos técnicos, leilões, inaugurações de espaços e atividades de equoterapia fazem parte da programação, que será realizada no Parque de Exposição Presidente Médici, na avenida João Paulo II, em Belém.

Presidente da Associação Rural da Pecuária do Pará e organizador do evento, Ernando Lobato diz que a maior importância é por conta do retorno após a pandemia da covid-19. "Também pelas informações dos avanços tecnológicos nas áreas de produção e reprodução, principalmente de bubalinos, já que as práticas dessas tecnologias estão sendo implementadas entre nós e precisam ser comunicadas através das palestras e cursos para os produtores e acadêmicos da área", afirma. Segundo Lobato, não apenas os produtores se beneficiam com o aumento das produtividades e a retomada franca dos negócios, mas também a sociedade pela farta oferta de produtos de qualidade associados a menores valores.

O ciclo de 15 palestras será realizado entre 30 de novembro e 2 de dezembro, no Galpão de Eventos do Parque de Exposição, destinado a alunos universitários e de cursos técnicos, entre 8h e 12h30, de forma gratuita. Entre os palestrantes está o professor e pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) Ednaldo da Silva Filho, que vai falar sobre biologia molecular na agropecuária nesta quinta-feira (1º). Ele é graduado em ciências biológicas, tem mestrado e doutorado na área de genética e vasto conhecimento sobre a caracterização de genes de interesse para a produção animal em bovinos, bubalinos e cavalos. Atualmente está montando um núcleo de desenvolvimento de embriões para a conservação de cavalos da raça marajoara.

De acordo com o palestrante, o evento será uma boa forma para divulgar tecnologias importantes no setor da agropecuária. "Fazemos o uso da biologia molecular, uma ferramenta aplicada a esse segmento, e a minha participação vai ser sobre isso. Vou mostrar o quanto a biologia molecular é importante, porque é uma ferramenta que possibilita melhores resultados no setor agropecuário, como na produção de vegetais, de animais, de microrganismos, e também no desenvolvimento de técnicas que ajudam no diagnóstico de muitas doenças, tanto vegetal como animal. Nós trabalhamos com informações que estão no DNA desses organismos para decifrar e ter a oportunidade de melhorar a produção de vegetais, animais e microrganismo utilizando essa ferramenta, que é biologia molecular", detalha o pesquisador.

Para Ednaldo, o que chama atenção no evento é o fato de se destinar a vários públicos, como os próprios produtores, desde os pequenos aos grandes; e os estudantes, que serão profissionais nessas diferentes áreas do setor da agropecuária, como medicina veterinária, zootecnia, agronomia, biologia e outros cursos. Com uma programação "diversificada", o palestrante diz que o evento ainda debaterá sobre condições climáticas e apoio financeiro.

No dia 30 de novembro e 1º de dezembro será realizado um Programa Educativo com dois dias de atividades educativas coordenadas, em que os estudantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre cavalos, bois, búfalos, abelhas e outros animais. Também no dia 30, haverá o curso técnico "Programa de Melhoramento Genético de Búfalos", gratuito, entre 14h30 e 16h30; uma palestra sobre a evolução da raça Guzerá, entre 16h30 e 18h30, também gratuita; e um jantar dos associados e convidados, às 20h, com a presença de autoridades. Nas duas primeiras atividades citadas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail arpp.pecuaria@gmail.com.

Outro destaque do evento será o XVII Leilão Evolução do Guzerá, a ser realizado nesta quinta-feira (1º), no Galpão de Eventos, às 20h. O empresário e produtor rural Guilherme Rodrigues, que é sócio de uma das empresas que organizam o evento, disse que o leilão acontece todos os anos, mas que, em 2022, trará diversos convidados de fora do Pará, principalmente dos Estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Piauí.

"O leilão é uma maneira de democratizar genética de ponta para outros criadores, quer de gado puro, quer de gado comercial. Adiciona qualidade ao rebanho, diminuindo o tempo de abate e a precocidade reprodutiva, portanto, diminuindo o custo de produção e ofertando um produto melhor e mais barato. O leilão, no meu entender, fatura o quanto o mercado estiver disposto a pagar", afirma. São esperados 250 convidados.

Já nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, entre quinta-feira e sábado, haverá o curso "Marcha e Morfologia", com aulas teóricas e práticas, das 8h às 12h e das 14h às 18h, com inscrições no valor de R$ 250 - os interessados devem entrar em contato pelo e-mail castrocastilhojm@gmail.com. A inauguração da equoterapia está prevista para o dia 3, às 10h; a prova de ação do cavalo Mangalarga Machador será no dia 4, às 9h; e nos dias 3 e 4 a feira será aberta ao público, das 9h às 15h, para passeios de cavalo, brincadeiras infantis, Programa Educativo, feira de adoção de animais e uma tenda de churrasco. Os três dias são gratuitos.