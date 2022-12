54ª Feira Agropecuária do Pará reúne exposição e leilões de gado de elite em Belém

A 54ª Exposição Feira Agropecuária do Pará (ExpoPará) volta à cena, esta semana, após dois anos sem o formato presencial - por causa da pandemia – e até domingo (4), deve movimentar tanto o público tradicional do evento, criadores de cavalos, bois e búfalos, quanto um público de perfil mais urbano, na Grande Belém. Um jantar na noite desta quarta-feira (30) marcou a abertura da programação, no Parque de Exposição, no Entroncamento, em Belém.

“Com a pandemia todo mundo se dispersou, queremos trazer de volta o público rural e trazer também o público urbano, a família”, afirmou o presidente da Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP), Fernando Augusto de Araújo Dacier Lobato, o anfitrião do jantar nesta quarta-feira, no Parque de Exposição.

A ExpoPará 2022 tem uma programação diversa, com cursos técnicos, leilões e inaugurações de espaços. Às 20h desta quinta-feira (1) haverá o tradicional leilão de gado de elite, com 40 animais. São esperados fazendeiros e criadores de animais de regiões do Marajó, Bragantina, do Salgado, e de municípios mais próximos como Castanhal e Paragominas, por exemplo.

Retomada é a palavra de ordem do setor

Na noite desta quarta-feira, o presidente da Associação Paraense de Criadores de Búfalas (APCB), João Rocha, orientou alguns funcionários para uma demonstração de ordenha em bubalinos. Os animais foram selecionados do plantel que ele levou para a ExpoPará. "É uma retomada importante para o setor”, afirmou ele sobre a feira, considerada uma vitrine estratégica para as propriedades rurais.

João Rocha tem propriedades nos municípios de Cachoeira do Arari e Salvaterra, no Marajó, e em Abaetetuba, no Baixo Tocantins. Ele destacou que a feira tem animais de excelente qualidade expostos e abre expectativas para a cadeia pecuária paraense. Ele próprio expõe um plantel de 9 búfalos, três animais para ordenha, dois exemplares jovens, nascidos da primeira transferência de embrião realizada no Marajó, e outros adultos.

“É um segmento em crescimento, há laticínios chegando, melhoramento da renda no campo, isso a gente consegue visualizar na região em que a gente está, que é uma bacia leiteira. Temos feito eventos no Marajó, desde o ano de 2016, o ‘Marajó Búfalo’ que expressa o potencial do setor com torneio leiteiro e leilões no final. Estes torneios acontecem sempre no mês de julho, houve agora em 2022, e nós estamos inclusive individualizando essas competições por município, já tem 11 cidades participando”, seguiu João Rocha.

ExpoPará tem espaço de abelhas e aulas de equoterapia

Para o vice-presidente da Associação Rural do Pará, José Luiz Almeida, a Expopará volta em grande estilo. “Estamos retomando com força total. Convidamos a população para prestigiar a nova roupagem da ExpoPará e da própria ARPP", afirmou.

"Neste primeiro dia já nos surpreendemos com a presença das crianças, elas vieram conhecer o projeto das abelhas e ficaram encantadas com os animais”. São crianças do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, convidadas para fazerem circuitos com as crianças. Sábado teremos eventos de equoterapia, também brinquedos infantis, esperamos as famílias”, disse José Luiz.

Natural do estado da Bahia, mas radicada no Pará há 20 anos, Tatyane Vaz é criadora de cavalos Mangalarga. “Viemos para fazer apresentação dos animais, cedendo cavalos para os cursos e treinamentos”, disse ela.

“Depois de dois anos sem evento, o mangalarga vem crescendo com os eventos. A visibilidade é grande principalmente para a raça genuinamente brasileira, que é a que mais cresce no mundo. É uma raça voltada para família. Cada raça tem uma amplitude, um cavalo faz tudo, pastorear o gado, saltar, ele tem várias utilidades no campo”, enfatizou Tatyane Vaz.