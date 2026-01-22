Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Exportação de madeira do Pará cresce 10,9% em 2025 e movimenta US$ 231 milhões

Dados são da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Pará (Aimex)

O Liberal
fonte

Aimex aponta que 76% da madeira paraense é exportada para os Estados Unidos e União Europeia (Foto: Divulgação / Aimex)

A exportação de madeira do Estado do Pará registrou crescimento expressivo em 2025, alcançando US$ 231,3 milhões, um aumento de 10,90% em relação a 2024, segundo dados do Comex Stat, sistematizados pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Pará (Aimex).

Em volume, o avanço foi ainda maior: 12,60%, totalizando 269,8 milhões de quilos exportados no período de janeiro a dezembro. O preço médio da tonelada ficou em US$ 857,36, reforçando a competitividade do produto paraense no mercado internacional.

Consultor técnico da Aimex, Guilherme Carvalho, destaca: “O crescimento das exportações em 2025 demonstra a resiliência da indústria madeireira do Pará. Mesmo enfrentando entraves burocráticos, dificuldades operacionais na liberação ambiental e incertezas no mercado internacional, o setor conseguiu ampliar o volume exportado e manter sua relevância econômica”.

Os Estados Unidos e a União Europeia seguem como os principais destinos da madeira paraense, respondendo juntos por 76,21% das exportações, com destaque para o mercado norte-americano, que absorveu quase 42% do total exportado.

image A madeira serrada, a madeira perfilada e os painéis de fibras de madeira têm destaque na pauta de exportação paraense (Foto: Divulgação / Aimex)

Entre os produtos com melhor desempenho estão a madeira serrada, a madeira perfilada e os painéis de fibras de madeira, este último com crescimento superior a 300%, indicando avanço da industrialização e maior agregação de valor à produção estadual.

Para Guilherme Carvalho, o resultado positivo também reforça a necessidade de avanços institucionais. “Para que esse crescimento seja sustentável, é fundamental aprimorar a integração entre os sistemas de controle ambiental e garantir maior previsibilidade regulatória. Isso traz segurança jurídica às empresas e fortalece a imagem do produto paraense no mercado internacional”, completa.

Apesar dos desafios, o desempenho de 2025 consolida a Amazônia paraense como um player relevante no comércio global de madeira, mantendo o estado na quarta posição entre os maiores exportadores do país e com perspectiva de novos avanços nos próximos anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

exportação de madeira
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Política

Exportação de madeira do Pará cresce 10,9% em 2025 e movimenta US$ 231 milhões

Dados são da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Pará (Aimex)

22.01.26 21h58

Ascensão

Pará amplia presença da classe média, aponta FGV

Participação das classes A, B e C cresce no estado entre 2022 e 2024, impulsionada por renda do trabalho e programas sociais

22.01.26 18h44

lei complementar

Lei do devedor contumaz permitirá prisão de 'Al Capones' no Brasil, diz secretário da Receita

Robinson Barreirinhas usou um paralelo com o gângster norte-americano Al Capone, condenado à prisão em 1931 por sonegação de impostos

22.01.26 18h05

bancos de talentos

Sesi e Senai Pará abrem vagas para docentes e instrutores

Oportunidades alcançam municípios do sul e sudeste e buscam fortalecer a educação e a qualificação profissional no interior do Estado

22.01.26 17h24

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda