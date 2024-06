'Expo Eventos' reforça crescimento do setor e estima 30 mil visitantes

A 6ª edição da "Expo Eventos" este ano, acontece no Hangar Centro de Convenções, em Belém, entre os dias 7 e 9 de junho. O evento promete trazer novidades e pautar o atual crescimento do setor de eventos, em especial devido à aproximação de grandes eventos com proporções internacionais. A expectativa é de que nos dias de programação, os 200 estandes já confirmados recebam em média 30 mil visitantes.

Os expositores desta edição já superam a última, realizada em 2017 com 150 stands. Nos espaços serão oferecidas trocas de conhecimento e experiência com um público diverso. Nesse sentido, entre os presentes está o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com uma equipe especializada em tratar de educação profissional do mercado.

Seguindo o viés de sustentabilidade, nesta edição de 2024, a entrada dos visitantes será apenas 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades parceiras. O lixo produzido nos dias de programação do encontro será reaproveitado por reciclagem, em parceria com a empresa Composta Belém.

“É muito importante divulgar essas possibilidades de cursos e consequentemente mudar a vida de muitas pessoas com a educação profissional. Assim como de divulgar os cursos na feira, a gente pretende também fazer um contato mais próximo dos empresários para colocar uma mão de obra já preparada na empresa dele e atender esta demanda da COP30”, afirma Márcio Takemura, coordenador de Relacionamento de Mercado do Senac.

A Conferência das Partes (COP 30) sediada na capital paraense em 2025, é um dos grandes eventos aguardados para atrair novas oportunidades. Segundo a responsável pelo evento, Fabiana Vaughan, reforça a necessidade e possibilidade de fortalecer o mercado, mas principalmente a mão de obra local. “Nosso grande foco é preparar todo setor de turismo e eventos para receber o maior acontecimento do estado, a COP 30, além de grandes outros eventos. Precisamos estar unidos, fortalecidos e mostrar a nossa cara”, destaca.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que também se fará presente no evento, afirma por meio do gerente da agência Metropolitana, Igo Silva, que “a feira está levando para os estandes soluções ligadas a COP. Falamos muito das oportunidades que a COP pode trazer. Portanto, estamos preparando nosso time pra falar sobre este tema com os empreendedores”, ressalta.