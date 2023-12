Sebrae Pará projeta mais de 100 mil visitantes na COP 30 em Belém

O diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, que está em Dubai (Emirados Árabes), participando da Conferência das Partes (Cop 28), disse que em relação à COP 30, que será realizada em Belém em 2025, a instituição vai atuar principalmente em relação à mobilidade urbana, toda a cadeia de alimentos e bebidas, hospitalidade e economia criativa. A declaração foi dada nesta quinta-feira (7) ao Grupo Liberal durante uma live direto do Oriente Médio. Magno também disse que, como ocorreu em Dubai, o número de visitantes em Belém deve ultrapassar os 100 mil.

Magno destaca que o Sebrae já trabalha na capacitação de pequenos empreendedores do Pará. A atuação na COP 28 funciona como forma de avaliar, de criar estratégias e condições aos pequenos empreendedores do Pará.

VEJA MAIS

Rubens Magno destaca que a preparação para a COP 30 já começou e para o Sebrae é de grande importância adiantar ao Brasil como será em 2025 a Conferência das Partes, uma vez que se trata de um evento que proporciona resultados e legados. "Estamos presentes na COP desde a 27 (no Egito) como forma de saber de que forma a base econômica vem trabalhando nesse tipo de evento", destaca Rubens Magno.

De acordo com Rubens Magno, as pequenas empresas são a base da economia mundial e no Brasil não é diferente. Já que o Sebrae quem cuida dessas empresas, é de grande importância a participação no evento como forma de entender a dinâmica de uma COP e de criar estratégias de capacitação às pequenas empresas.

A instituição já vem investindo em capacitação dos pequenos empreendedores que atuam nos setores de mobilidade urbana, cadeia de alimentos e bebidas, hospitalidade e economia criativa. "A COP no Brasil só será em 2025, mas ela já vem acontecendo, uma vez que já iniciamos uma série de trabalho de capacitação aos trabalhadores", destaca.

"Nós já estamos trabalhando em cima desses quatro eixos, como os motoristas de aplicativo ou taxistas como língua estrangeira ou meio de pagamento. Começamos uma prática de melhor treinar as habilidades da cadeia da economia criativa. O Sebrae quer mostrar as potencialidades e profissionalizar a nível internacional esses serviços", destaca.

Número de participantes em Dubai superou as projeções

A expectativa para a participação da COP 30 é de que a presença de visitantes seja maior que nas edições anteriores, em decorrência de ser na Amazônia, um espaço que é o centro do debate do evento. Segundo magno, esperava-se para Dubai cerca de 60 mil pessoas, e o número passou de 100 mil, o que deve sser superado em Belém, na expectativa de Rubens Magno. Diante disso, a preparação de um evento desse porte envolve um batalhão de investimentos e de variedades de serviços.

"A economia da cidade-sede e de cidades arredores acaba sendo impactada, pois as pessoas aproveitam a oportunidade para visitar outros espaços e, para isso, é necessário que elas estejam preparadas para o recebimento do turista", pontua Rubens Magno.

Legado depende de boas experiências em Belém

Em Belém, o Sebrae planeja deixar um legado, pois a ideia é de que as pessoas que venham participar do evento passem por boas experiências de atendimento e serviços e possam ver a Amazônia como rota de turismo.

Com relação ao impacto que o evento causa no Sebrae, Rubens Magno diz que além das pautas de treinamento técnico às empresas o objetivo é também de prepará-las que sejam ligadas às pautas ambientais e estejam inseridas no mundo comercial ideal que o planeta requer.