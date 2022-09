Expectativa para o 5G é grande em Belém; veja quando chega

Quatro capitais da região Norte do Brasil receberão a conexão 5G de 3,5 GHz até o dia 6 de outubro: Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. As informações foram dadas por Moisés Moreira, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ao jornal O Globo.

A estudante Lorena Nascimento, de 17 anos, usa a internet com bastante frequência, tanto para navegar nas redes sociais quanto para estudar. "Eu acho que vai melhorar muito. Não vai cair tanto a internet, um problema que às vezes temos. no 4G, de vez em quando temos problemas. A velocidade nem sempre é o que espero. Coloco crédito e acaba rápido. Não é tão boa. O 5G será melhor. Todo mundo da minha família é bem ativo nas redes, então acho que vai ser bom para todos", conta.

A universitária Carla Matos, de 19 anos, concorda. "É bem ruim atualmente. Uso no 4G, porém, para fazer ligação tenho que mudar para 3G. Fora que oscila muito a internet. Acho que vai melhorar muito agora. De vez em quando as minhas aulas são assíncronas e a gente precisa de internet em casa. Para o preço que eu pago atualmente, o serviço está abaixo do que eu gostaria", afirma.

A Anatel informou por meio de nota que todas as capitais dos estados e no Distrito Federal devem ter o 5G a partir de 28 de outubro de 2022, porém, o início do uso pode ser antecipado caso sejam atendidas as condições necessárias.

Tadeu Paes é especialista em segurança da informação e lembra que a primeira data prevista foi dia 31 de julho, mas a implantação na capital paraense não ocorreu, devido a questões técnicas.

"A data definida dia 6 pode ser antecipada dependendo das instalações de antenas e dos filtros dentro do planejado. Tal sinal tem grande expectativa pois vamos entrar numa nova era de tráfego de informação, e todas as áreas podem tirar proveito da nova tecnologia. Importante ressaltar a necessidade de novas antenas e que áreas no momento estarão cobertas como também é necessário você ter aparelho 5G para ter proveito da tecnologia. Lembrando que a conexão pode ser 10 vezes mais rápida que a 4g e que o 5g possa chegar a realizar download de arquivo de 1GB em 10 segundos", conta.

Operadoras estão preparadas

Em nota, a Claro afirma já está com a estrutura pronta para ativar a rede Claro 5G+ em Belém, só aguarda a liberação oficial de uso do espectro pela Anatel. Segundo a operadora, a adoção do 5G não vai exigir nenhuma alteração de contrato e qualquer cliente com aparelho compatível poderá usar a nova tecnologia.

"Hoje, a Claro já possui cerca de 50 aparelhos com acesso do 5G em seu portfólio e estimula preços mais acessíveis para o consumidor. O cliente pode ainda adquirir um smartphone nos planos pós-pagos e com opção de parcelamento a longo prazo", afirma a empresa.

A Vivo também está pronta para ativar o 5G em Belém, segundo Marcelo Campos, diretor da empresa na região Norte.

“Na Vivo, só precisa realizar a troca de chip caso queira utilizar o 5G SA (standalone). Mais de 70% dos aparelhos comercializados pela Vivo são de quinta geração, desde os smartphones de entrada até a linha premium. Atualmente, a empresa possui em seu portfólio 53 devices, entre smartphones e tablets”, afirma ele, ao lembrar que a empresa já vem se preparando há anos para esta nova fase de conexão, com extensos investimentos de infraestrutura em todo o país.

A TIM também informa que está preparada para iniciar a operação comercial da rede 5G. "Cerca de 70% dos modelos disponíveis no portfólio da TIM para comercialização já suportam a rede 5G. Para navegar na rede 5G da TIM, não será necessário trocar de chip. Basta ter um smartphone compatível com a nova tecnologia", afirma.



Confira o calendário do 5G: