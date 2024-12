Exército Brasileiro abre vagas temporárias para profissionais em Belém

A 8ª Região Militar do Exército Brasileiro, com sede em Belém (PA), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de militares temporários. As oportunidades são destinadas a profissionais das áreas de jornalismo, relações públicas e bacharelado em história.

Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de dezembro de 2024, no portal da 8° Região Militar, na aba "Serviço Militar – Militar Temporário".

Para participar, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter entre 19 e 40 anos até a data da incorporação;

Estar apto na Inspeção de Saúde;

Alcançar os índices mínimos no teste físico, conforme o Aviso de Seleção;

Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

Não possuir antecedentes criminais.

Outros requisitos podem ser consultados no edital disponível no site da 8ª Região Militar.

Serviço:

O quê: Processo Seletivo de militares temporários do Exército Brasileiro

Vagas: Jornalismo, Relações Públicas e Bacharelado em História

Inscrições: Até 15 de dezembro de 2024

Site para inscrição: www.8rm.eb.mil.br

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)